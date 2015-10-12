'Hikmetyar ölüm döşeğinde' iddiası

Hizb-i İslami örgütünün lideri olan Gülbeddin Hikmetyar’ın tedavi görmekte olduğu Pakistan’da ölüm döşeğinde olduğu iddia edildi.

Fars haber ajansının Afgan askeri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, uzun süredir Peşaver kentinde yaşayan Hikmetyar, iki gün önce ağırlaşarak Karaçi kentindeki bir hastaneye kaldırıldı.

Ajansa göre Afgan yetkili Ahmet Saidi, Hikmetyar’ın hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra komaya girdiğini öne sürdü. Saidi, ‘Hikmetyarın durumunun ümitsiz olduğunu’ da öne sürdü.

Hikmetyar, ABD tarafından ‘küresel terörist’ ilan edilirken, örgütü Hizb-i İslami de, Temmuz 2015’te IŞİD’e biat ettiğini açıklamıştı. Hikmetyar, Türkiye kamuoyunda yıllar önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la çekilen bir fotoğraf ile gündeme gelmişti