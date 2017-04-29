Hikmetyar, Bakanlar Kurulu kararıyla 'terör' listesinden çıkarıldı

IŞİD ve El Kaide bağlantısı nedeniyle Birleşmiş Milletler'in (BM) 'terör' listesinde bulunan cihatçı örgütlerden Hizb-i İslam'ın lideri Gülbeddin Hikmetyar, Türkiye'deki 'terör' listesinden çıkarıldı. Bugün (29 Nisan 2017) Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile, Hikmetyar hakkında 2013 yılında alınan 'malvarlığını dondurma kararı' kaldırıldı. Türkiye kamuoyunda yıllar önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la çekilen bir fotoğrafı ile gündeme gelen Hikmetyar'ın nerede olduğu ise bilinmiyor.

Birleşmiş Milletler de geçen günlerde Gulbeddin Hikmetyar'a yönelik yaptırımlarını kaldırmış; Hikmetyar'ın Afganistan'a dönmesinin yolu açılmıştı. Anlaşma ayrıca, anayasayı desteklemesi ve şiddete başvurmaması durumunda Hikmetyar'a dokunulmazlık tanıyor.

Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar Kurulu üyelerinin imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listenin 'A- DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler' başlıklı bölümünün 138'inci sırasında yer alan GULBUDDIN HEKMATYAR isimli şahsa ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır."

Hikmetyar hakkında...

Afganistan'da Sovyetler Birliği'ne karşı savaşan ve "Kabil kasabı" olarak anılan Hikmetyar, sonraki dönemlerde sivilleri öldürmekle suçlanmıştı.

1996-97 yılları arasında ülkenin başbakanlığını da yapmış olan Hikmetyar, Afganistan'daki en büyük ikinci silahlı militan grubu olan Hizb-i İslami'nin de liderliğini yürütüyor.

Taliban'ın ülkedeki gücünü artırmasının ardından Hikmetyar 1996'da Kabil'i terk etmek zorunda kalmış, 2003'te ise ABD tarafından terörist ilan edilmişti.