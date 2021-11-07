Hikmet Karaman'dan hakem tepkisi: Türkiye'de böyle her hafta 20 penaltı vermeleri lazım

Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe'nin 90+7'de kazandığı penaltıyı eleştirdi.

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanında 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman maçın ardından beIN Sports'a verdiği demeçte, 90+7'de verilen penaltı kararını eleştirdi.

"5 dakika uzattı, 90+7'de penaltı verdi"

"İlk 45 dakika müthiş, pozisyon yok. Belki geliyorlardı ama oyunu kontrol ettik. Topu kaybetmeden iyi çıkışlar yapabilsek skor ilk devreden daha avantajlı olabilirdi. Rakibimizin oyunu, kaçan goller, direkten dönen toplar... Ama bunlara rağmen oyunu biz getirmişiz. Ben 90'dan sonra üç değişiklik yaptım. 5 dakika uzattı, 90+7'de penaltı verdi. O ara yan hakemle konuşuyorum, '50 saniye ekledi hoca' dedi. Mete Kalkavan, VAR hakemi. Cüneyt Çakır pozisyona çok yakın, 'Oyna' dedi. VAR'da Mete Kalkavan hocamız var. Türkiye'de böyle her hafta 20 penaltı çalmaları lazım. Kornerlerde, ikili mücadelelerde... Sorum şu; Aynı dakikada penaltı bizim lehimize olsa Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır'ı VAR'a çağırır mıydı?"

"Antrenörün taktiğine kilit vurmaktır"

"2-0'dan sonra 3'ü de bulmamız gerekiyordu. Elimizdeki kadro çok iyi işler yaptılar. Eksiklerimiz sahada olsa çok daha farklı olabilirdi. 3 Türk'ün oyunda kalması, antrenörlüğe ve antrenörlüğün taktiğine kilit vurmaktır. Bu bir hazırlık geçişi olabilir, bunu zamana yaymaları gerekir. Bunun için de zaten 88'de iki, üç oyuncum çıkmak için yalvarıyorlar. Ama yapamıyorum. Yerli oyuncu çıkarsa yerli oyuncu girmeli. Bunun için bekletiyorum. Anadolu kulüpleri bu iş için en hazırlıksız olanı. Belki oyunu değiştirecek bir oyuncun var ama oyuna alamıyorsun."