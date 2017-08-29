Hikmet Karaman: 9 puan güzel ama eksikliğimiz var

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)- ÇAYKUR Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, ilk 3 haftada 9 puan aldıklarını ancak eksiklikleri bulunduklarını söyledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenleyen Hikmet Karaman, Lige 3 maçta alınan 9 puanla iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek bunun güzel bir sonuç olduğunu söyledi.

9 puana rağmen eksik yanlarının göze çarptığına dikkat çeken Karaman, \"Bunları oyuncularımızla konuşarak geliştiriyoruz. Türkiye\'de takımlar maalesef kamplara hazır gidemiyor. Gelenler, gidenler oluyor. Bir takım halinde kampa gidip hazırlanarak dönememek takımın balansını bozuyor. Bizim de bakıldığında eksikliklerimiz var. Bunları gidermek zorundayız. İlk 3 hafta yendik ama eksikliklerimiz var ve bunları da biliyoruz. Pozisyon oyuncu eksikliğimiz var. Bu eksikliğimizi gidererek var olan oyuncularımızı da geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Biz kendi adımıza çıtayı yukarı çekmemiz lazım. TFF 1\'inci ligin Süper Lig\'den farkı yok. Kaliteli ve deneyimli ayaklara sahibiz. Bizim bu ligde hedefimiz bir an önce üst lige çıkmaktır\" dedi.

BREZİLYA\'DA 10 NUMARA ARANIYOR

Transferde 10 numara oyuncu arayışının olduğunu ve bu konuda da Brezilya\'da görüşmeler yapıldığını belirten Karaman, şöyle konuştu:

\"Başkanımız bu konuyu yakından takip ediyor. Brezilya\'da temasta olduğumuz menajer aracılığı ile bir oyuncu ile görüşüyoruz. Konyasporlu Halil İbrahim Sönmez\'i de renklerimize kattık. Ayrıca Fenerbahçe\'den temasta olduğumuz Yiğitcan Güveli için Aykut Kocaman ile görüştüm \'bizim için sakıncası yok\' dedi. Bu konuyu da takip ediyoruz.\"

TRANSFER TEKLİFLERİ KAFA KARIŞTIRIYOR

Kweuke ile uzun zamandır birlikte olduklarını ifade eden Hikmet Karaman, oyuncuya gelen transfer tekliflerinin kafa karışıklığına yol açtığını belirterek \"Kweuke ile Gençlerbirliği maçında bir tatsızlık yaşamıştık. Bunlar olabilir. Oyuncumuz çok değerli. Çok duygusal bir oyuncu. Takımda gençlerin hakkını korumaya çalışır. Mutlaka performans eleştirilebilir. Onlara sahip çıkıp bu geçiş süresince oyuncunun performansının artmasını bekleyeceğiz. Oyuncuların kafasını tekliflerle karıştırıyorlar. Kweuke\'nin bu süreci en kısa sürede atlatacağını da sözlerine ekledi\".

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