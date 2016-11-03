Hikmet Çetinkaya'nın köşesinde torunu yazdı: Bizi başkalarının hırsları ayırdı, sen yokken yuvana sahip çıktım

Cumhuriyet gazetesi, yöneticileri ve yazarlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Hikmet Çetinkaya'nın köşesinde torunu Laruş'un yazısını yayımladı. Laruş, dedesine yönelik yazdığı mektupta, "İşte ben büyüdüm de sen yokken yuvana sahip çıktım. Merak etme, sizler yokken de buralar çok güzel ama biraz sessiz tabii. Benim Dedem başkalarının Hikmet Abi'si... Bunlar hep insanoğlunun ikinci büyük kusuru yüzünden. Bizi başkalarının hırsları ayırdı Dedem. Ben seni çok özledim, ya sen?" ifadesini kullandı.

Gazeteye yönelik düzenlenen operasyonda Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile gazetenin yazar ve yöneticilerinden Turhan Günay, Hikmet Çetinkaya, Aydın Engin, Güray Öz, Musa Kart, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik, Bülent Yener, Eser Sevinç, Hakan Kara ve Kadri Gürsel gözaltına alınmıştı.

Laruş'un "Dedem'e" başlığıyla yayımlanan (3 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Dedeciğim bana göre insanoğlunun yaratılırkenki en büyük iki kusuru hırsı ve unutkanlığıdır. Evet dedem bende de var o kusurlardan biri. Seninle yaşadığım her anı hatırlayıp kağıda dökmeyi o kadar çok isterdim ki.

Hayatımın en büyük şansının ne kadar mükemmel bir adam olduğunu herkes duysun, bilsin, okusun diye. Ne yapalım, ben her anı hatırlayamasam da seninle her mutlu anımıza biz istemesek bile şahidimiz bol. Ee biz yüzümüzün güldüğü anı gazetemizde yaşadık da ondan. Cağaloğlu’na da yürüdüm, Şişli’de evcilik oynadım, ortalığı karıştırdım, koşup durdum hiç durmadım… Sonra büyüdüm de geçen gün sen yokken, seni götürdükleri gün var ya hani… Desteğe gelenlere yol gösterdim, gazete dağıttım, çay ikram ettim, çöpleri topladım Dedem…

İşte ben büyüdüm de sen yokken yuvana sahip çıktım. Merak etme, sizler yokken de buralar çok güzel ama biraz sessiz tabii. Benim Dedem başkalarının Hikmet Abi'si... Bunlar hep insanoğlunun ikinci büyük kusuru yüzünden. Bizi başkalarının hırsları ayırdım Dedem. Ben seni çok özledim, ya sen?