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Hidayet Karaca ve tutuklu polisler için tahliye kararı sosyal medyada: Yine hukukun ırzına geçmişler!

14 Aralık operasyonunda tutuklananlar hakkında uygulanmayan tahliye kararı sosyal medyada geniş yankı buldu

26 Nisan 2015 16:57

22 Temmuz operasyonu kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan 62 polis ve Gülen cemaati yayınlarını kapsayan 14 Aralık operasyonunda tutuklanan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında tahliye kararı çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sulh Ceza Hâkimliği de devreye girerek tahliyeleri engellemeye çalıştı.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen tahliye kararı halen uygulanmış değil.

Karar sosyal medyada da geniş yankı buldu. 

Nediyor.com'un derlemesiyle sosyal medyadaki ünlü yorumlarından bazıları şöyle: 

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