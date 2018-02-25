T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hikayesi ile şaşırtan milli atlet Gülcan artık mutlu

Deniz BAŞLI- Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'ın Göle ilçesine bağlı Samandöken köyünde hayvanların bakımını yapıp, ilçede garsonluk ve gazete dağıtıcılığı yaptığı ortaya çıkan milli sporcu Gülcan Palavan’a Türk halkı sahip çıktı

25 Şubat 2018 14:17

Deniz BAŞLI- Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'ın Göle ilçesine bağlı Samandöken köyünde hayvanların bakımını yapıp, ilçede garsonluk ve gazete dağıtıcılığı yaptığı ortaya çıkan milli sporcu Gülcan Palavan’a Türk halkı sahip çıktı. Doğan Haber Ajansı\'nın \'Milli atletin şaşırtan başarı hikayesi\' başlıklı haberinin ardından genç kıza yardım için telefonlara sarılan hayırsevreler, Palavan\'ı sevindirdi.
İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki Samandöken köyünde, 7 çocuklu ailenin 5\'inci çocuğu olarak dünyaya gelen milli atlet Gülcan Palavan (18), ilkokul beşinci sınıftayken, okulda düzenlenen koşularda antrenör Halil İbrahim Yılmaz\'ın dikkatini çekti ve atletizme yönlendirildi. Çok sayıda ilde müsabakalara katılan ve bütün yarışlardan dereceyle evine dönen Palavan, son olarak 2015 yılında, Bulgaristan\'da düzenlenen \'Dünya Dağ Kros Yıldızlar Kategorisi\'nde üçüncü oldu. Palavan, bu süreçte ailesiyle birlikte yaşamaya devam etti. Liseden geçen yıl mezun olan Gülcan Palavan, sabah erken kalkarak, ailesiyle birlikte ahırdaki hayvanlara yem ve su veriyor, ardından spor kıyafetlerini giyip, 13 kilometrelik yolu koşarak, köyünden Göle ilçe merkezine ulaşıyor. Palavan, ilçe merkezine vardığında ise önce yerel gazetenin dağıtımını yapıyor, daha sonra garsonluk yaptığı restoranın yolunu tutuyor. Milli atlet, bir yandan da çok istediği üniversite sınavlarına hazırlanıyor.
Genç kızın mücadelesini dile getiren haberin ardından Türkiye\'nin dört bir tarafından Gülvan Palavan\'ı arayanlar yardım yapmak istediklerini belirtti. Kayseri\'de kampta olan Palavan, çok mutlu olduğunu belirterek, \"Hayat hikayemin yayınlamasının ardından tanımadığım çok sayıda hayırsever yardım için telefonla aradı. O kadar mutlu oldum ki; şimdi geleceğe daha iyi bakabiliyorum. Bu güç ve kuvvet, çok sevdiğim atletizmde daha başarılı olmama neden olacaktır. Artık üniversiteye de daha iyi hazırlanabileceğim. Herkese teşekkür ederim\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz BAŞLI Dinçer AKTEMURARDAHAN DHA ARDAHAN GöleSamandökenGülcan Palavana TürkDoğan Haber AjansıPalavanGülcan PalavanHalilYılmazBulgaristanDağ Kros Yıldızlar KategorisiLisedenGöleMilliGençTürkiyeGülvan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24