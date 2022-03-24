Hijyenik ped fiyatları artıyor: 'Bir ayı peçete ile geçiştirdiğim oldu'

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TÜİK verilerine göre hijyenik ped fiyatları geçen yıla kıyasla neredeyse iki katına çıktı.

Derin Yoksulluk Ağı'nın İstanbul'da yaptığı bir araştırmaya göre açlık sınırındaki ailelerin yüzde 82'si hijyenik pede erişemediğini ifade ediyor.

Konuşmamız Gerek Derneği'nden İlayda Eskitaşçıoğlu, regl yoksulluğunu yalnızca menstrual ürünlere ya da hijyenik pede ulaşma sorunu olarak değil, aynı zamanda temiz ve güvenli hijyen koşullarına ve regl konusunda doğru bilgiye erişmede yaşanan güçlük ile açıklıyor.

Regl yoksulluğu nedir, artan hijyenik ped fiyatları kadınları nasıl etkiliyor?

Haber & Video: Neyran Elden

Grafikler: Selim Büyükgüner