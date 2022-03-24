T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Hijyenik ped fiyatları artıyor: 'Bir ayı peçete ile geçiştirdiğim oldu'

TÜİK verilerine göre hijyenik ped fiyatları geçen yıla kıyasla neredeyse iki katına çıktı. Derin Yoksulluk Ağı'nın İstanbul'da yaptığı bir araştırmaya göre açlık sınırındaki ailelerin yüzde 82'si hijyenik pede erişemediğini ifade ediyor.

24 Mart 2022 22:01

https://www.youtube.com/watch?v=Ylc13eSF2yU&ab_channel=BBCNewsT%C3%BCrk%C3%A7e

TÜİK verilerine göre hijyenik ped fiyatları geçen yıla kıyasla neredeyse iki katına çıktı.

Derin Yoksulluk Ağı'nın İstanbul'da yaptığı bir araştırmaya göre açlık sınırındaki ailelerin yüzde 82'si hijyenik pede erişemediğini ifade ediyor.

Konuşmamız Gerek Derneği'nden İlayda Eskitaşçıoğlu, regl yoksulluğunu yalnızca menstrual ürünlere ya da hijyenik pede ulaşma sorunu olarak değil, aynı zamanda temiz ve güvenli hijyen koşullarına ve regl konusunda doğru bilgiye erişmede yaşanan güçlük ile açıklıyor.

Regl yoksulluğu nedir, artan hijyenik ped fiyatları kadınları nasıl etkiliyor?

Haber & Video: Neyran Elden

Grafikler: Selim Büyükgüner

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir
hijyenikverilerineneredeyseDerinYoksulluk
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24