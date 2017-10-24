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Dünya

Hijyen ürünleri alamayan kız çocuklarına evlilik

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Dünyanın en büyük çocuklara yardım kuruluşu olan Plan International, Uganda'da yaşayan yüzlerce çocuğun, hijyen ürünlerini maddi olarak karşılayamadıkları için aileleri tarafından erken yaşta evliliğe itildiklerini

24 Ekim 2017 17:20

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Dünyanın en büyük çocuklara yardım kuruluşu olan Plan International, Uganda\'da yaşayan yüzlerce çocuğun, hijyen ürünlerini maddi olarak karşılayamadıkları için aileleri tarafından erken yaşta evliliğe itildiklerini söyledi.
Muhafazakar bir ülke olan Uganda\'da kız çocuklarının regl problemleri konuşulması hoş
karşılanmayan bir problemken, bu sene bir eylemci bu problemin dile getirilmemesine sinirlenip bir Facebook paylaşımında Uganda Başbakanı\'na küfür ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Seçim kampanyası süresince kız çocuklarına hijyenik ped sözü veren şimdiki Başbakan Yowerei
Museveni, sözünü tutmadığı için üniversite okutmanı Stella Nyanzi geçtiğimiz sene boyunca Başbakan ve eşine sürekli olarak problemi hatırlatan paylaşımlarda bulunmuştu.
Milli Eğitim Bakanı ve aynı zamanda Başbakan Museveni\'nin eşi olan Janet Museveni, devletin yeterli kaynağı olmaması sebebiyle problemin çözülemediğini söylemişti.
Çabalarından bir sonuç alamayan Nyanzi bu sene \"#pads4girlsUG\" isimli bir kampanya başlattı.
Kampanyanın amacı ülke çapında hijyenik pedler toplayıp, ihtiyaç sahibi kız çocuklarına ulaştırmaktı ve Nyanzi\'nin bu çabası devlet yetkililerinin de dikkatini çekti.
Ulusal bir hayır kuruluşu ve bir ilaç şirketiyle görüştüklerini söyleyen devlet yetkililerinin açıklamalarının ardından, bir hayır kuruluşunun ülke çapındaki bazı okullara içlerinde tek kullanımlık pedlerin bulunduğu hijyen istasyonları kurarak problemi çözmek için harekete geçtiği bildirildi.
Plan International\'ın çocukları koruma yetkilisi Patrick Adupa, kız çocuklarına sağlanamayan regl
hijyen desteğinin, okulu bırakan çocuk sayılarının düşmesinde çok önemli bir rol oynadığını ve kız çocuklarının yüzde kırkının ilkokul eğitimlerini tamamlayamadığını ve yalnızca yüzde beşinin ortaokul eğitimine başladıklarını söyledi.
Halen Uganda\'daki bir çok genç kız, notları iyi olmasına rağmen, hijyenik pedleri karşılayamadıkları ve okuldaki erkek çocukları tarafından aşağılandıkları için eğitimlerini tamamlayamıyor. (Fotoğraflı)

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