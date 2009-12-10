Hijyen takıntısı kalbi tetikliyor

Çocuklarını sürekli temiz tutmaya çalışan hijyen takıntılı ebeveynlerin aslında onların kalp sağlığını tehlikeye attığı ortaya çıktı.



ABD’nin Chicago kentindeki Kuzeybatı Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, ‘Birazcık kirden zarar gelmez’ sözünü doğru çıkardı. Araştırmada,1980’lerin başında 3 bin 327 Filipinli hamile kadının çocuklarının 22 yıl boyunca izlendiği bir çalışmayla ABD’deki benzeri bir araştırma karşılaştırıldı ve çocukların küçükken yaşadıkları çevrenin, yetişkinlikte, kalp hastalığının göstergesi olan C-reaktif proteini (CRP) üretimini nasıl etkilediğine bakıldı.

Kan testleri, Filipinli çocukların CRP seviyelerinin, temizliklerine çok daha fazla özen gösterilen Amerikalı akranlarına göre yüzde 80 dolayında