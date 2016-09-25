Hijyen için satılan 1 litrelik etil alkolden 2 litrelik rakı yapıyorlar!

Marketlerde temizlik amaçlı satılan litrelik etil alkol satışındaki artış dikkat çekti. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK) da üreticileri bu satışı teşvik etmemesi yönünde uyardığı öğrenildi. Vatandaşlar ise piyasadan kalitesine göre yaklaşık 30 ila 50 liraya temin ettikleri 1 litre etil alkolü suyla karıştırarak alkol oranını seyreltiyor. Elde ettiği çözeltiye aktarlarda 10 lira civarında satılan anasonu ekleyerek rakı elde ediyor. Üstelik 1 litrelik etil alkole su karıştıran tüketiciler 2.5 litrelik rakı üretiyor.

Hacmen yüzde 96 alkol oranına sahip etil alkol marketlerde temizlik reyonunda bulunuyor ve evlerde genelde tuvalet gibi alanlarda temizliği amaçlı kullanılıyor.

Pakistan'dan bile ithal ediliyor

Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre bu ölümle sonuçlanabilecek nitelikteki tehlikeli oyun hem vatandaşın sağlığını tehdit ediyor hem de devlet büyük miktarda vergi gelirinden oluyor. Türkiye’deki üreticilerin haricinde piyasaya daha da tehlikeli olan ve ithal edilen etil alkol de geliyor. İddialara göre özellikle bazı tekel bayilerinde Pakistan’dan gelen ve fiyatı Türkiye’de üretilenin hayli altında olan ürünler de bulunuyor. Elbette işin sağlık boyutunun yanında bir de ekonomik sebepleri buluyor. Alkollü içkilerden alınan vergi her yıl çift haneli oranlarda artırılırken 1 litrelik rakıda vergi oranı da yüzde 70’i geçmiş durumda. Türkiye’de en fazla tüketilen alkollü içeceklerden rakının litre fiyatı gelen zamlarla yaklaşık 103 lira oldu.

Devletin litrelik rakıdan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve bunun Katma Değer Vergisi (KDV) olarak aldığı vergi 73 lirayı buluyor. Rakı tüketicileri, marketlerden 103 TL’ye aldığı rakının yaklaşık 73 lirasını vergi olarak ödüyor. 1 litrelik etil alkolden 2.5 litrelik sahte tehlikeli içki üretilmesi yüzünden devletin litrede 58 TL olan vergi kaybı en az 145 TL’ye çıkıyor. İşte bu durumu tespit eden TAPDK’nın da gelişmeleri yakından izlediği ve etil alkol satışı ile ilgili denetleme ve inceleme yürüttüğü ifade ediliyor. Zira TAPDK’nin verilerine göre yılda piyasaya temizlik amaçlı yaklaşık 4 milyon litre alkol çıkıyor. Temizlik amaçlı alkol tüketip hayatlarıyla oynuyorlar

1 litre rakının ÖTV'si 58 lira,KDV'si 15 lira

2016 yılı başında rakının ÖTV’si yüzde 15’lik artışla 130.68 TL’ye çıkarıldı. Bu alkol oranına göre hesaplandığında tipik olarak 45 derece alkol oranına sahip bir litre rakı satışından tahsil edilen ÖTV tutarı 58.80 TL. Rakı ÖTV’si ve perakende satış fiyatına dahil olan yüzde 18 oranındaki KDV’yi de dikkate aldığımızda yaklaşık yüzde 70 gibi çok yüksek bir vergi yükü ortaya çıkıyor. Sonuç olarak 30 TL’lik çıplak fiyattan hesap yapılırsa perakende piyasada 100 TL’yi geçen 1 litre rakıda vergi oranı 70 TL’yi geçiyor.

Uzmanlar uyardı: Ağır zarar verir

Uzmanlara göre yüksek oranlı alkol dozları narkotik etki yapıyor ve ölüme götürüyor. Uzun süreli kullanımda ani kalp yetmezliği, ritim düzensizliği, beyin hücrelerinde önemli hasarlara yol açması da etil alkolün vücuda verdiği zararlar arasında yer alıyor. Ayrıca yüksek dozda alınan etil alkol yüzünden başlayan görme bozuklukları ilerleyen zamanlarda görme kaybına neden olabiliyor.