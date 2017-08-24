Hiiraan: Somali'deki Türk üssü Eylül'de açılacak

Türkiye'nin ülke dışındaki en büyük askeri üssü olarak nitelendirilen Mogadişu'daki üssün Eylül ayında resmen açılması bekleniyor. Somali'nin Hiiraan Online adlı haber portalı Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Olgan Bekar'ın Mogadişu‘daki askeri eğitim kampının açılışı için görevli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla birlikte dün Somali başkentine vardığını duyurdu. Hiiraan, Cezire bölgesindeki üssün Eylül ayında açılmasının beklendiğini bildirdi.

Türk Genelkurmay Başkanlığı 22 Ağustos tarihli açıklamasında, "Somali Türk Görev Kuvveti‘nin (STGK) Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim, öğretim, askerî altyapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi ile eğitimine destek sağlamak maksadıyla Somali'de görevlendirildiğini” ve "Somali’de görev yapacak Türk birliğinin 22 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Mogadişu'da göreve başladığını" bildirmişti.

Türk basınında Mart ayında yer alan haberlerde yaklaşık 50 milyon dolara mal olan 400 hektarlık alan üzerine kurulu üssün Nisan ayında açılacağı kaydedilmişti. Üste 200 Türk askerinin yaklaşık 10 bin Somalili askeri eğitmesi planlanıyor.

"Terörle mücadeleye destek"

Somali haber portalı Hiiraan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'deki ziyareti sonrasında ülkedeki faaliyetlerini artırdığını ve şimdiye kadar 1 milyar dolarlık yardım ve destek sağladığını belirterek, geçen hafta bir Türk Havayolları uçağının Mogadişu'ya 60 tonluk gıda yardımı taşıdığı bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nisan ayında Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısında "Önümüzdeki dönemde Mogadişu'da inşaatı tamamlanmakta olan askeri eğitim tesisimizin açılışını yapacağız. Burada eğitim görecek Somalili askerler Somali ordusundaki yerlerini alacaklar. Bu askerler Somali'nin en büyük ihtiyacı olan güvenliğin tesisine ciddi katkı sağlayacaktır. Terörle mücadelede Somali'nin ciddi sorunları var. Yetişmiş kadroya ihtiyacı var" diye konuşmuştu.

Somali hükümeti, El Kaide örgütünün Somali'deki yapılanması olarak bilinen Eş Şebab örgütüne karşı mücadele veriyor. Halen ülkede geniş bölgeleri elinde bulunduran örgüt Somali'de bir şeriat devleti kurmayı hedefliyor. Ülkede Afrika Birliği'ne bağlı 22 bin asker, ABD'nin de desteğiyle Eş Şebab'a karşı mücadeleye destek veriyor.

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DW/ÇA,BK