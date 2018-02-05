T24 LogoT24 Logo
Spor

Higuain'den hat-trick, Juventus'tan tarihi fark!

Siyah-beyazlılar, Serie A'da nefes kesen şampiyonluk yarışını sürdürüyor

05 Şubat 2018 01:09

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, sahasında Sassuolo'yu 7-0 yendi.

Allianz Stadı'nda oynanan 23. hafta karşılaşmasında son şampiyon Juventus, Sassuolo'yu ağırladı.

Karşılaşma boyunca çok etkili performans sergileyen ev sahibi takım, 9. dakikada Alex Sandro, 24 ve 27. dakikalarda Sami Khedira, 38. dakikada Miralem Pjanic, 63, 74 ve 83. dakikalarda Gonzalo Higuain'in golleriyle 7-0'lık farklı bir galibiyete ulaştı.

Serie A'da Napoli ile şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, üst üste 7. galibiyetini elde ederek 59 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Sassuolo ise 22 puanda kaldı.

ETİKETLER

JuventusHiguainşampiyonluk yarışıSerie AİtalyaSassuolo7 golhattrick

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24