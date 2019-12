High-Tech mimarinin babası Türkiye'de

Paris'teki Centre Pompidou ile Londra'daki Lloyd binasının mimarı Lord Richard Rogers, Arkimeet konferansı için İstanbul'a geliyor.



High-Tech mimarinin babası, Paris’in simgelerinden Centre Pompidou ile Londra’nın simgelerinden Lloyd binasının mimarı Lord Richard Rogers, Arkimeet konferansı için İstanbul’a geliyor. İnglizlerin Lord’luk ünvanıyla onurlandırdığı Pritzker ödüllü efsane mimar, Arkitera ve London School of Economics’in birlikte yürüttüğü organizasyonla 3 Kasım’da Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde konferans verecek. Saat 19.30’da konferans ücretsiz olacak.



Her dönemin en önemli binalarında imzası olan Richard Rogers, meslektaşları Norman Foster ve Renzo Piano ile birlikte mimarlık tarihinde çığır açmış 1970 sonrası en önemli mimarlık figürlerinden biri. Paris’te Piano ile tasarladıkları Pompidou Center 1977’de tamamlanmasına rağmen hala dünyadaki en radikal binalardan. High-Tech mimarlık akımının öncüsü olarak bilinen bu bina, hem tarihi mekanlarda kamusal alanın yaratılması açısından hem de mimarlıkta yeni bir dönemin başlangıcı olarak mimarlık tarihinde önemli bir mafsal noktası olarak kabul edilir. Bundan yaklaşık 10 yıl sonra inşa edilen Londra’daki Lloyd binası ise bu akımın doruk noktasındaki bir örnek olur. Yıllar içinde Strazburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Londra’daki Millenium Dome gibi çok önemli yeni yapıların tasarımına imza atan Rogers, aynı zamanda Londra Belediyesi’nin sürekli mimari ve kent planlama danışmanı ve New York MoMA’nın mütevelli heyeti üyesi.