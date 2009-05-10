Hidrojen yakıtlı SAHİMO Avrupa üçüncüsü

'SAHİMO', Almanya’da yapılan hidrojen yakıtlı otomobiller yarışmasında Avrupa üçüncüsü oldu.



Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) geliştirilen hidrojen yakıtlı otomobil "SAHİMO", Almanya’da yapılan hidrojen yakıtlı otomobiller yarışmasında Avrupa üçüncüsü oldu. SAÜ’den alınan bilgiye göre, SAÜ İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğunca geliştirilen hidrojen yakıtlı otomobil "SAHİMO" Almanya’nın Dresden şehrinde yapılan 2009 Shell-Eco Maraton Yarışları’nda üçüncü oldu. Hidrojenle çalışan araçlar kategorisindeki yarışlarda Norveç ekibi birinciliği, Hollanda ekibi ikinciliği kazandı, SAİTEM ekibi ise üçüncülüğü elde etti.



Aynı yarışlarda geçen yıl da üçüncü gelen SAHİMO, geliştirilen yeni modeliyle geçen yıl bir litre benzine eş değer hidrojen enerjisiyle 453 ilometre yol yaparken bu yılki yarışta 568 kilometre yol yaparak derecesini 115 kilometre yükseltti.



Yarışlara çeşitli kategorilerde Türkiye’den katılan 9 ekip ise başarı elde edemedi. SAÜ Rektörü Prof Dr. Mehmet Durman, Almanya’daki yarışlarda 59 takımın katıldığı kategoride Türkiye’ye ve üniversitelerine Avrupa üçüncülüğünü bir kez daha kazandıran SAİTEM ekibini kutladığını belirtti.