Hidroelektrik santralleri çevreye uyacak

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, doğa tahribatları ile gündeme gelen hidroelektrik santrallerinin (HES) çevreye uyumlu halde inşa edilebilmesi için yönetmenlik hazırladıklarını söyledi.



Sıkı kontrol başlatacaklarını belirten Bakan Eroğlu, ``ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporlarının gerçekten ÇED'e uygun olup olmadıklarını ciddi bir şekilde kontrol edeceğiz'' dedi.



Bakanlığının yatırımlarının değerlendirileceği koordinasyon toplantısına katılmak üzere dün akşam Artvin'e gelen Bakan Eroğlu, geceyi DSİ Artvin Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde geçirdi. Bu sabah DSİ Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Bakan Eroğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yapımı süren hidroelektrik santralleri (HES) konusunda yönetmenlik hazırladıklarını söyledi. Bakan Eroğlu, şunları söyledi:



``Sudan ve suyun gücünden istifade edilmesi gerekiyor. Hidroelektrik enerji, en temiz, ülkemiz için en uygun ve en ucuz enerji kaynağıdır. Kendi kaynağımızdır. Şu anda hidroelektrik enerji kaynağından sağladığımız enerjinin 1 kilowatt saatine karşılık doğalgaza 5 cent az para ödemiş oluyoruz. Türkiye'de 130 milyar kilowatt saat enerji üretildiğini düşünürsek yaklaşık 7 milyar dolar bir para dışarıya gitmemiş olacak. Aynı zamanda Türkiye'deki enerji ihtiyacının da eksikliğinin karşılanmasında önemli bir adım olacaktır. Biz HES'lerin yapılmasını boşa akan suların değerlendirilmesini istiyoruz. Tabii burada bazı özel sektör firmalarının usulüne uygun çalışmadığını tespit ettik. Bu durum vatandaşlarda bir takım tepkilere neden oldu. Biz bunları kontrol edecek bir yönetmenlik hazırlıyoruz. Tüm su yapıları bundan böyle DSİ tarafından kontrol edilecek. Yatırımların çevre açısından uyumlu olması için böyle bir yönetmenlik hazırlıyoruz. Yönetmenliğe son şeklini verdik, önümüzdeki günlerde bunu Başbakanlığa sunacağız. Biz DSİ Genel Müdürlüğü ile bölge müdürlüklerine HES'lerin kontrolü için talimat vermiştik. Ayrıca ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğümüz de var olan ÇED raporlarının gerçekten ÇED'e uygun olup olmadıklarını ciddi bir şekilde kontrol edecek.''



Enerji fiyatları dengeleniyor



HES'lerin inşaatıyla beraber suların tamamen yok olacağı yönünde endişeler bulunduğunu da dile getiren Bakan Eroğlu, ``Bu yanlıştır. Sular yok olmuyor. HES'ler su yutmuyor. Sadece suyun düşümünden faydalanarak enerji üretiyor. Suyun yutulması söz konusu değildir. Bazı bölgelerde tünel yaparak suyu başka bölgelere yönlendirmek mümkündür, ancak bu durumda mevcut dere yatağında doğal hayatın devamı için can suyunu muhakkak bırakacağız. Biz bunu da su kullanım anlaşması ve ÇED sürecinde şart olarak ortaya koyuyoruz'' diye konuştu. HES inşaatlarının enerji fiyatlarına yansımasının nasıl olacağı konusunda yöneltilen bir soruya Bakan Eroğlu, ``Devreye girecek her hidroelektrik santrali enerji fiyatlarında bir dengelemeye sebep oluyor. Türkiye'de en ucuz elektrik barajlardan elde ediliyor'' dedi.



Bakan Eroğlu ve beraberindekiler, ardından Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında Artvin'in Varyant Yolu Deriner Barajı mevkiinde oluşturulan sahada fidan dikti. Fidan dikiminin ardından karşı yamaçlarda devam eden baraj inşaatlarını inceleyen Bakan Eroğlu, ``Artvin'e denizi getiriyoruz'' diye espri yaptı.