Hıdrellez Türkiye genelinde kutlandı

Ölümsüzlük suyu içtiğine inanılan Hızır ile peygamberlerden Hazreti İlyas'ın yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul edilen Hıdrellez, yurdun çeşitli yörelerinde geleneklere uygun olarak kutlandı.



Baharın coşkusu ve heyecanının yanı sıra yazın sıcak günlerinin gelişinin karşılandığı Hıdrellez kutlamasında, Edirneli Romanlar, güneşin doğuşuyla Tunca Nehri'ne para attı, yüzlerini yıkadı, dilekte bulundu, yüzdü ve davul zurna eşliğinde göbek attı.



Evlenme çağındaki genç kızlar, gelinlik ve en güzel elbiseleriyle, makyaj yaparak geldikleri nehir kenarında davul zurna eşliğinde göbek attı, bereketin ve yazın gelişinin müjdecisi olan ağaçlardan yeşil dallar kopardı. Nehir kenarında doğayla baş başa olmanın mutluluğunu yaşayan 7'den 70'e her yaştaki Roman vatandaş, yıllardır süren gelenekle evlerindeki yakınlarına, bereket getirdiğine inanılan Tunca Nehri'nden pet şişelere doldurdukları suları götürdü. Bu arada bazı vatandaşlar, Sarayiçi mevkisindeki mezar başında dua etti.



Gelibolu



Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Hıdrellez kutlamaları kapsamında gece sahile inen onlarca kişi, gün doğumunda, sahip olmak istedikleri şeyleri simgeleyen şekiller çizip, dua etti.



Gelibolu'da gece sokak aralarında ateş yakıp, üstünden atlayan vatandaşlar, gün doğarken Hamzakoy ve Feneraltı mevkilerinde sahile indi.



Deniz kıyısında toplanan vatandaşlar, burada dua ettiler. Daha sonra kumsala, sahip olmak istedikleri ev ve arabaları simgeleyen şekiller çizdiler. Bazı vatandaşlar, dileklerinin kabul olması için bereket getirdiğine inanılan deniz suyu ile topladıkları 41 taşı evlerine götürdü.



Yozgat



Yozgat'ta, Belediye Kentpark'ta kutlanan etkinliklere, Vali Yardımcısı Hüseyin Konak, Belediye Başkanı Yusuf Başer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bahri Akbulut katılarak, günün anlam ve önemini içeren birer konuşma yaptı.



Daha sonra, kaşıkta yumurta taşıma, çuvalla koşma yarışı, sandalye kapmaca, halat çekme yarışmaları yapıldı. Trabzon'dan gelen bir grup öğrenci, oynadıkları kolbastı oyunu ile etkinliklere renk kattı. Etkinliklere katılanlar birlikte halay çekip, türküler söyledi.



Sivas ve Tokat



Sivas'ta Paşapahçe Mesire alanında düzenlenen şenlikte konuşan Vali Veysel Dalmaz, Hıdrellezin Türk milletinin geleneklerinden birisi olduğunu belirterek, "Bizim sahip çıkmamız ve yaşatmamız gereken bir gelenek. Kültürler ve ülkeler, bu geleneklerle kendi özelliğini taşıyor ve geleceğe bunu aktarıyor" dedi.



Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ise Hıdrellezin yeni bir uyanışın başlangıcı olduğuna işaret ederek, bu bayramın da tarihsel, kültürel ve sosyal nedenlerden aslını koruyamadığını söyledi.



Şenlikte halk oyunları gösterilerinin yanı sıra, Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları da konser verdi. Şenlikte çocuklara buğdaydan yapılan yöresel kavurga dağıtıldı.



Tokat'ta 600 Evler Mahallesindeki okullar kampüsünde düzenlenen törende, öğrenciler arasında halat çekme, yumurta taşıma ve yoğurt içinden para bulma yarışmaları düzenlendi.



Mahalli sanatçı Davut Şahin'in söylediği türkülerle eğlenen öğrenciler, kolbastı ve Tokat oyun havaları oynadı. Tören halk oyunları gösterisiyle sona erdi.



Aydın



Aydın'da Hıdrellez kutlamaları için Tralleis Antik Kenti içerisinde bulunan kazı evinin önünde tören yapıldı.



Vali Vekili Celal Ulusoy, törende yaptığı konuşmada, Hıdrellez'in evrensel bir kavram ve bayram günü olduğunu belirterek, Hıdrellez ile baharın coşkusu ve heyecanının yanı sıra yazın sıcak günlerinin gelişinin karşılandığını söyledi.



Ulusoy, yüzlerce yıldır İslam ve Hristiyan dünyasının farklı isimlerle ama aynı anlama gelecek şekilde Hıdrellezi kutladığını ifade ederek, bugünün birliğin, beraberliğin ve paylaşımın anlamlandırıldığı bir gün olduğunu kaydetti.



Törende, halk oyunları gösterileri sergilenirken, törene katılan öğrencilere kaynamış yumurta ve pilav ikram edildi.



Kırklareli



Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Mutlu Köyündeki Bolca Nine Türbesi, bu yıl da Hıdrellez şenliklerinin ilk haftasında ziyaretçi akınına uğradı.



Mutlu köyü muhtarı Murat Yaraş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolca Nine Türbesine her yıl Mayıs ayında vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirtti.



Vatandaşların mutluluk, iş, sağlık, çocuk gibi çeşitli umutlarla Bolca Nine Türbesini ziyaret ettiklerini anlatan Yaraş, " Her yıl Hıdrellez şenliklerinin ilk Cumasında türbemiz çok kalabalık oluyor. Bir ayda yaklaşık 30 bin kişi burayı ziyaret ediyor" dedi.



Bolca Nine’nin öyküsü



Türbenin girişinde Bolca Nine ile ilgili iki rivayetin yazdığı bir tabela bulunuyor.



Bu tabela üzerinde yer alan ilk rivayete göre, 15. yüzyıl içinde Fatih Sultan Mehmet Edirne'ye giderken askerleriyle birlikte burada konaklar. Bu konaklama esnasında yaşlı bir kadın bir kazanda pişirdiği yemekle askerleri doyurur. Bir kazan yemeğin kendilerini doyurması karşısında hayrete düşen askerler, olayı Fatih Sultan Mehmet'e anlatır. Bunun üzerine sultan, yaşlı kadının elini öper ve "Senin adın Bolca Nine olsun" der. O zamandan beri bu kişinin adı Bolca Nine olarak kalmıştır.



İkinci rivayete göre ise, bu yaşlı kadın padişaha "Atlarınızın kazıkları mola yerinde kalsın" der. Bu isteği kabul edilir. Sabah olup kalkıldığında kazıkların yeşerdiği fark edilince Bolca Nine'nin ermiş olduğuna hükmedilir.



Bir mesire yerine dönüşen ve yıl boyunca ziyaretçisi eksik olmayan bu türbeye, her yıl Hıdrellezden yani 6 Mayıs'tan sonraki Cuma ziyaretçi akını başlıyor ve özellikle 3 Cuma günü boyunca bu yoğunluk devam ediyor.