Hıdrellez, Ahırkapı’da kutlanacak

Bolluk ve bereketin simgesi, baharın müjdecisi olan Hıdrellez Bayramı bu sene de İstanbul Ahırkapı'da kutlanacak. Kutlama için 5 Mayıs Cuma günü 19.00'da Ayasofya Müzesi önünde başlayan yürüyüş Ahırkapı Mahallesi'ne yapılacak.

bianet'te yer alan habere göre, geçen yıl İstanbul'da gerçekleşen bombalı saldıralar sebebiyle yapılamayan şenlik bu yıl bütün neşesiyle geri döndü. Mahalle halkının katkılarıyla hazırlanan şenliğe katılım ücretsiz.

İstanbul’daki kentsel dönüşümden etkilenen Ahırkapı’nın giderek bir oteller bölgesine dönüşmesinden dolayı kutlamanın Ahırkapı’da yapılması büyük bir önem taşıyor.

Kutlama Ahırkapı Müzisyenler Derneği ve Kumbara Kafe/Sanat tarafından düzenleniyor.

Ahırkapı Müzisyenler Derneği'nden Mehmet Demirdöven nam-ı diğer Pire Mehmet, bianet'e şöyle konuştu:

"Ben Selanik'ten gelme bir muhacirim. Oralarda Romanların baharın gelişini kutladığı bu bayrama biz Kakava derdik. İstanbul'a gelince yine Ahırkapı'da, kendi mahallemizde kutlamaya devam ettik.

"Bir gün o dönemler müzisyenlik yaptığım yerin sahibi bu kutlamaları böyle bir şenliğe dönüştürmek isteyip istemediğimi sordu. Bunun üzerine 2002'den bu yana bizler Hıdrellezi yani baharın gelişini Ahırkapı'da kutluyoruz.

"Bugüne kadar bu şenlikleri düzenlerken bir engelle karşılaşmadık. Herkes geliyor, eğleniyor, dans ediyor ve gece yarısı dağılıyor. Her sene kalabalık bir katılım oluyor. Bu sene de Valilikten ve Kaymakamlıktan izinlerimizi aldık."

Kutlama saat 19.00 ila 23.00 arasında Ahırkapı semtindeki Keresteci Hakkı Sokak ve Şadırvan Sokak’ta yapılacak.