Hido sözleşme istiyor



Milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu bu yaz kontratındaki opsiyonu kullanıp serbest kalabileceğinin sinyallerini verdi. Hidayet, "Önümüzdeki yıl daha rahat bir kafayla basketbol oynamak istiyorum. Dört-beş yıllık bir garantim olursa sadece basketbola odaklanabilirim" diye konuştu.



Orlando Magic'te forma giyen milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu, sezon sonunda serbest kalma opsiyonunu kullanabileceğini ifade etti.



Kendisini ve ailesini güvence altına almak için serbest kalma kararı alabileceğini belirten milli basketbolcumuz, "NBA'de lokavt olma ihtimali var. Bir sezon daha bekleyip riske girmek istemiyorum. Eğer serbest kalma kararı alırsam, bunu bir sezon daha beklemek istemediğim için yapacağım" dedi.



Bir sezonun bir sporcunun hayatında çok şey değiştirebileceğini söyleyen 30 yaşındaki forvet, kötüye giden ekonomik durumdan da mümkün olduğunca az etkilenmek istediğini belirtti. "Tekrar aynı dönemlerden geçmek istemiyorum. Sakatlıklar, lokavt ve diğer engellerin karşıma çıkmasına izin veremem" diyen Türkoğlu, "Önümüzdeki yıl daha rahat bir kafayla basketbol oynamak istiyorum. Dört-beş yıllık bir garantim olursa sadece basketbola odaklanabilirim" şeklinde konuştu.



Hidayet aynı zamanda, "Orlando Magic organizasyonu bana bir fırsat verdi ve her zaman da iyi davrandı. Orlando'da kalmak istiyorum. Bu sayede Hidayet Türkoğlu oldum" sözleriyle serbest kalsa bile tekrar Orlando Magic forması giymek istediğini vurguladı.



Philadelphia 76ers'a karşı ilk maçta beklentilerin altında bir performans sergileyen Hidayet, play-off'taki oyununun kontrat görüşmelerini etkilemeyeceğini söyledi. "Bence iyi de oynasam, kötü de oynasam play-off'taki performansım kontrat görüşmelerini çok etkilemeyecektir" diyen Türkoğlu, sakatlığının tam olarak geçmediğini de sözlerine ekledi. "Son iki senede yaptıklarım ortada, bence insanlar bileğimdeki sakatlıktan sonra hâlâ yüzde 100 ile oynamadığımın farkındalar. Ayrıca play-off zamanı sözleşme şartlarını da düşünmüyorum, tek hedefim Orlando'nun başarılı olması" şeklinde konuştu.



Hidayet son olarak takımının Philadelphia 76ers'ı eleyeceğini söyledi. Hido, "İlk maç ellerimizden kayıp gitti. Hatalarımızı biliyoruz, dersimizi aldık ve ikinci maça hazırız. Sonuçta burası play-off, kimseyi rahatça eleyemezsiniz" dedi.



