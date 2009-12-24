Hido, Pistons'a karşı 'double-double' yaptı

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Wade iş başında

Bucks evinde kayıp

Triano: Hidayet'in farkı bu Triano: Hidayet'in farkı bu

NBA'e oynanan 10 maçla devam edilirken, temsilcilerimiz arasında kazanan Hidayet Türkoğlu ve takımı Toronto Raptors oldu.Detroit Pistons'a konuk olan Raptors, ilk yarısını 54-37 önde geçtiği maçta 94-64'lük skorla Detroit'e seyircisi önünde ağır bir yenilgiye uğrattı.Yüzde 28'lik şut yüzdesiyle hücum eden Detroit, bu alanda 1955'ten bu yana en kötü hücum ettiği maçı çıkarırken, 1999'daki San Antonio ve 2005'teki Utah maçlarından sonra ilk kez 64 sayıda kalmış oldu.Rakibi karşısında 11 maçlık mağlubiyet serisine son veren Toronto'da ise Andrea Bargnani 21 sayıyla sahanın en skorer ismi olurken, Jarrett Jack de 14 sayı-7 asistle oynadı.Konuk ekipte milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu ise geceyi 'double-double' yaparak tamamladı. 32 dakika sahada kalan Hido, Detroit potasına 11 sayı bırakırken, 11 asistle sezon rekoru kırdı.Ligde üst üste 6. yenilgisini seyircisi önünde alan Detroit'te ise Will Bynum 12 sayı-3 asist-3 ribaund, Chris Wilcox da 11 sayı-6 ribaundla mücadele ettiler.Mehmet Okur'un takımı Utah Jazz ise geceyi Miami deplasmanında geçirirken, sahadan 80-70'lik skorla galip ayrılan ev sahibi Heat oldu.İki takımın da düşük yüzdeyle hücum ettiği maçın ilk yarısını 32-30 önde kapatan Miami, üçüncü çeyrekteki 31-19'luk serisiyle sonuca gitti.Son 4 maçta 3. galibiyetini alan Miami'de maça damga vuran isim Dwyane Wade oldu. Yıldız oyun kurucu 29 sayı-7 ribaund-5 asist-2 top çalma-3 blokla takımını galibiyete taşırken, Udonis Haslem de 12 sayı-11 ribaundla katkı yaptı.Son 4 deplasman maçının 3'ünü kaybeden Utah'ta ise Deron Williams 18 sayı-6 asist, Carlos Boozer da 14 sayı-8 ribaund-4 asistle oynadı. 29 dakika süre alan Mehmet Okur ise 5'i serbest atıştan olmak üzere 9 sayı atıp, 5 de ribaund aldı.Ersan İlyasova'nın sadece 4 sayı attığı maçta ise Milwaukee Bucks kötü gidişini Washington Wizards karşısında da sürdürdü.Son çeyrekte kenardan gelen Earl Boykins'in 12 sayısıyla maçı lehine çviren Wizards, salondan 109-97 galip ayrılmayı başardı.Son 4 maçının 3'ünü kazanarak toparlanan Wizards'da Antawn Jamison 25 sayı-10 ribaund, Caron Butler da 23 sayı-10 ribaundla başrolü paylaştılar.Evinde üst üste 3., son 16 maçında 12. yenilgisini alan Milwaukee'de ise Michael Redd'in 32 sayı-6 ribaundluk performansı yeterli olmadı.Raptors'ın Pistons'ı 64 sayıda tutarak 30 sayı farkla devirdiği karşılaşmada 11 assitle ön plana çıkan Hidayet, antrenörü Jay Triano'dan büyük övgü aldı.Toronto Raptors'ın Detroit Pistons'ı 30 sayı farkla devirirken 64 sayıda bıraktığı maçın ardından iki konu ön plana çıktı. Birincisi Raptors'ın sıkı defansı olurken diğeri Hidayet Türkoğlu'nun takımı başarıyla yönetmesiydi. Pistons'ın evinde 19 bin 396 taraftar önünde Raptors'ın 94-64 kazandığı maçta 11 sayı kaydeden Hido, 32 dakika süre aldığı karşılaşmayı 11 asistle tamamladı. Raptors'a geldiği günden beri ilk kez sayı ve asist kategorisinde çift haneli sayılara ulaşarak double double yapan Hidayet, maçın ardından sergilediği performans ve cömert tutumuyla övgü aldı.Raptors, ortaya koyduğu sert defansla Pistons'ı yüzde 27.9'luk isabetli şutta tutarken Pistons, normal sezonda kaydettiği en az sayı rekorunu bu maçla egale etti. Raptors antrenörü Jay Triano, maçın ardından yaptığı açıklamada "Çok aktif ellerimiz var. Enerjimizi ortaya koyarak kazandık" derken Hidayet'e ayrı bir bölüm ayırdı.2 Nisan 2003'ten beri Pistons'ı The Palace'da 11 maç sonra ilk kez yenerek ciddi bir şanssızlığı da kıran Raptors'da 11 asistle ön plana çıkan Hidayet'in attığı kadar da basket attırması maçın Raptors'ın en büyük artılarından oldu.Hido hakkında konuşan Triano, "O, nasıl oyun kurulacağını çok iyi biliyor. Biz de topu ona daha fazla emanet ederek çok iyi bir iş yapıyoruz. Top onun ellerindeyken hep iyi kararlar çıkıyor. Ya kendi için ya da takım arkadaşları için doğru olanı seçiyor. Fiziği sayesinde sahanın tamamına da kolaylıkla hakim olabiliyor" dedi.Türkloğlu'nun asistlerinin katkısı 3 sayılık atış çizgisinde de büyük fark yaratırken Raptors, 15'te 8 üçlükle maçı tamamladı.