Hido oyundan atıldı ama Magic kaybetmedi

T24 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı'nda gecenin önemli maçında Hidayet Türkoğlu'nun da formasını giydiği Orlando Magic, son çeyrekte Jameer Nelson ve yedek oyuncuların üstün performansıyla geçen hafta yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren New York Knicks'i yenmeyi bildi: 116-110







Milli Basketbolcu Hidayet Türkoğlu, maçın ilk yarısının bitimine 4 dakika kala teknik faul yapınca saha kenarına geldi. Hemen ardından, yedekler sırasında arkadaşlarıyla birlikte oturan Türkoğlu, bir pozisyon sırasında önünden geçen hakeme laf atınca ikinci teknik faulünü alarak karşılaşmadan atıldı.

Türkoğlu'nun yokluğunda Knicks karşısında üçüncü periyotta oldukça zorlanan ve 10 sayı geriye düşen Orlando Magic, son çeyrekte üstün performans gösteren oyun kurucu Jameer Nelson ve yedekler Quentin Richardson ile Chris Duhon'un sayılarıyla kendi sahasında galibiyet kazanmayı bildi.

Karşılaşmada, Orlando Magic'in “süpermen” lakaplı yıldız oyuncu Dwight Howard 30 sayı 16 ribaunt, Jameer Nelson 14'ü son çeyrekte olmak üzere 26 sayı, Richardson 10 sayı, Richard Anderson 16, JJ Redick ise 12 sayı ile oynadı.

NBA'in en önemli isimlerinden Carmelo Anthony ve Chauncey Billups'u geçen hafta kadrosuna katarak şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koyan New York Knicks de ise yıldız Amare Stoudemire ve Billups 30'ar sayı, Carmelo Anthony de 25 sayı ile oynadı.

Ligin üç önemli sayı makinesine sahip olan New York Knicks, tüm çabalarına rağmen Orlando deplasmanından galibiyetle dönemedi.

Orlando Magic, bu galibiyetle Doğu Konferansı'nda dördüncülükteki yerini korurken, Knicks altıncı sırada bulunuyor.



Ersan'sız Milwaukee galip: 92-90

NBA'de diğer Milli Basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, evinde ağırladığı Detroit Pistons'ı 92-90 ile geçti. Antrenman sırasında takım arkadaşı Jon Brockman ile çarpışan ve beyin sarsıntısı geçiren İlyasova, takımdaki yerini alamazken, Milwaukee'de yıldız isim Andrew Bogut'un da yokluğunda Brandon Jennings 21, Carlos Delfino 16 ve Salmons 14 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı'nda 10. sırada bulunuyor.

