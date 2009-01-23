Hido baba oluyor

12 Haziran 2005 yılında evlenen Hidayet Türkoğlu ve Banu Türkoğlu şu günlerde anne-baba olmak için gün sayıyor.



Hamileliğinin 8. ayında olan Banu Türkoğlu’nun doğumu, 3 Mart 2009’da Orlando Winnie Palmer Hastanesi’nde gerçekleştirilecek. Doğum sırasında yapılan hazırlıklar ve sonrasındaki gelişmeler ABD’li bir fotoğrafçı tarafından görüntülenecek. Türkoğlu çifti, bu özel anları Türkiye’de yayımlanan dergilerden biriyle paylaşacak. Hidayet Türkoğlu ve eşi, bebekleriyle çekilen karelerden elde edecekleri geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacak.

