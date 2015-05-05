Hıdırellez'in adresi yine Ahırkapı

Hıdırellez Bayramı İstanbul ’da bu yıl da Ahırkapı semtinde kutlanacak. Yıllardır Ahırkapı'da düzenlenen şenlikler, geçtiğimiz yıllarda izin verilmemişti. Bu akşam 19.00'da başlayacak kutlamalar için izin alındı. 2011 yılında biletli yapılmak istenmiş, ancak gelen tepkiler nedeniyle uygulama iptal edilmişti. Kutlamalar bu yıl beşinci kez mahalle halkının da katkılarıyla Ahırkapı'da yapılacak.

Bolluk ve bereketin simgesi, baharın müjdecisi kabul edilen Hıdırellez Bayramı için yapılacak kutlama etkinliği Ahırkapı Müzisyenler Derneği ve Kumbara Sanat Atölyesi tarafından düzenleniyor. Kutlama için bugün saat 19.00’da, Ayasofya Müzesi önünde buluşulacak ve Ahırkapı’ya Hıdırellez’i kutlamak üzere yürünecek.

Hıdırellez kutlaması için mahalleye gelenler dayanışma amacıyla tüm ihtiyaçlarını mahalle esnafından karşılayacak.

Kutlama saat 19.00 ila 23.00 arasında Ahırkapı semtindeki Keresteci Hakkı Sokak ve Şadırvan Sokak’ta yapılacak.