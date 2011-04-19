Hıdırellez parayla kutlanmaz

T24- Geleneksel hale gelen Hıdırellez şenlikleri bu yıl ilk kez ücretli olacak. 5 Mayıs'ta Ahırkapı'da yapılacak şenliğe giriş bedeli olarak açıklanan 10 liranın Roman çocuklar için müzik atöyesi ve şenlik güvenliğine harcanacağı belirtilirken şenliğin düzenli takipçileri "Baharın gelişini parayla kutlayamayız" diyerek uygulamaya tepki gösterdi.









Serkan Ocak'ın Radikal'de yayımlanan (19 Nisan 2011) haberi şöyle:

İlki 1997’de yapılan ve geleneksel hale gelen ‘Ahırkapı Şenlikleri’ne katılım bu yıl ilk kez ücretli ve biletli olacak. 5 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan etkinliğe katılmanın bedeli 10 lira olarak belirlendi. Biletlerin geliri Roman çocuklarının faydalanacağı ‘müzik atöyesi’ ve şenliklerin güvenliğinin alınması için kullanılacak.

Ahırkapı Hıdırellez Şenlikleri Derneği’nden Nedim Mazlıyah, rakamın sembolik olduğunu belirterek şunları söyledi: “Derneğin tek amacı bu şenliği yapmak. Şenliğin 400 bin TL gideri var. Geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 250 bin TL desteği vardı. Son iki yıldır şenliklerin mahalleden Ahırkapı Parkı’na geçmesinin nedeni de bu yardımdı. Ancak bu yıl yine gider 400 bin TL, şu ana kadar ki giderler 150 bin TL. Biletlerden fazla gelir kalırsa zaten hesabı verilecektir.”





Güvenlik sorunu





Asıl meselenin artan güvenlik ihtiyacı olduğunu belirten Mazlıyah şöyle devam etti: ”Geçen yıl yürüyecek yer kalmamıştı. 100 bin kişi gelmişti. Çocuklardan para alınmayacak. İstanbul’da ne yapılıyor da 10 TL çok görüldü. Bu etkinlik her yıl ayrı önlemler almaya sevk ediyor. Bu etkinliği mahallede ilk önce 500 kişiyle başladık. 2008’de mahallede insanlar birbirlerini ezmeye başladı. Sonra daha büyük bir alana taşındık. Ancak bu alan da artık bize yetmiyor. Çoğu insan etkinliği ‘artık yapmayalım’ diyor. Yine de sürdürmek için nasıl önlemler alınacağını konuşmaya başladık. Aldığımız önlemlerden biri bu. İyi olur, kötü olur sonra bunu konuşuruz.”

Biletin yüzde 30 gelirinin bilet satan şirkete kalacağını anlatan Mazlıyah, “Kapıdaki bilet satış maliyetleri ve diğer personel giderlerinin dışında bilet başına 1-2 TL kalacak. Kalan bir kısım gelir de, müziğe yatkın Ahırkapı’da yaşayan Roman çocukların müzik eğitimi için kullanılacak. Ahırkapı Cevri Kalfa İlköğretim Okulu’nda Fatih Belediyesi tarafından bir atöyle oluşturuldu. Müzik atölyesinde 12 öğrencinin müzisyen olması için çalışma yapılacak. Bu işin içinde rant yok” diye konuştu.





120 bin kişi bekleniyor





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Turizm Danışmanı ve Ahırkapı Hıdırellez Şenlikleri Derneği Başkan Yardımcısı Tülin Ersöz ise geçen yıl 100 bin kişinin şenliklere katıldığını ve artık bu sayının kendilerini ürküttüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı: “Açık alanlarda artık içki yasağı da var. Güvenlik sorunu yaşanırsa başımızın derde gireceğini düşündük. Bizim boyutlarımızı aşmaya başladı. Bu yıl 120 bin kişi bekliyoruz. Bugüne kadar olay çıkmadı. Hırsız diye tespit edilen bir kişiyi sivil polis takibe başlamış ancak hırsızlar bile hırsızlığı bırakıp eğlenmeye başlamış. Ancak artık biz bu işi kontrollü yapılması için bir şirkete devrettik.”





Baharı biletle mi karşılayalım?





‘Ücretli şenlik’ sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, şenliklerin düzenli takipçileri de tepkili. Gazeteci Hüseyin Özdemir: “Bu bir halk şenliği, neden biletli oluyor” derken, Radikal Kitap eki editörü Burcu Aktaş ise “Ücretli olursa gitmem. Baharın gelişini parayla kutlayamayız” diye konuştu. Sulukule Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Pündük de “Bilet uygulaması çok yanlış. Sonuçta bu bir bahar şenliği. Katılım ne kadar fazla olursa şenlik o kadar fazla olur” dedi.

