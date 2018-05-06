Hıdırellez kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

Baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez şenlikleri Türkiye genelinde renkli görüntülere sahne oldu. Edirne, İzmir, Hatay, Muğla ve Balıkesir’de gerçekleştirilen kutlamalarda gül ağaçlarının altına dilekler gömüldü, metrelerce yüksekliğe ulaşan ateşler yakıldı.

Edirne’de, Hıdırellez (Kakava) şenlikleri Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi’nde yakılan dev şenlik ateşiyle başladı. Binlerce kişinin katıldığı şenlikte davul zurna eşliğinde göbek atan katılımcılar, kor halini alan Kakava ateşinin üzerinden atlayıp dilek diledi.



Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi alanında yapılan Kakava Şenlikleri, renkli görüntülerle başladı. Şenlikleri izlemek için yerli ve yabancı binlerce kişi, turlarla ve özel araçlarıyla gündüz saatlerinden itibaren kente geldi. Şehirde tüm otel ve pansiyonlar doldu. Şenlik açılışının yapılacağı Sarayiçi’ne gelen konuklar, Roman dans grupları tarafından çalınan davul zurna eşliğinde göbek atarak gönüllerince eğlendi. Romanların kıvrak dansları ise ilgiyle izlendi.





Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Recep Gürkan, ve şehrin önde gelenleri, hep birlikte ağaç dallarından oluşan odun parçalarını tutuşturup dev Kakava ateşini yakarken, kısa sürede alevler 10 metreyi buldu. Kakava şenliklerine gelenler Kakava ateşini cep telefonlarıyla kaydetti. Kakava ateşi çevreye yüksek derece ısı verince, çevredekiler uzaklaştı. Ateşin kor halini almasının ardından üzerinden atlayanlar, gönüllerince eğlenip hıdrellezi kutladı. Roman kızları ise fotoğrafçılara Kakava ateşi başında poz verdi. Şenliğe katılanlar bol bol Kakava ateşi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

İzmir’de Goran Bregoviç konseri

İzmir'de, baharın gelişinin müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Büyükşehir Belediyesi'nin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği Goran Bregoviç konseri ve mahallelerdeki şenliklerle kutlandı.



İzmir'de Hıdırellez kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na kadara Roman dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı renkli kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşünün ardından Gündoğdu Meydanı'nda kurulan sahnede sergilenen dans gösterilerinin ardından Balkan müziğinin efsane ismi Goran Bregoviç İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. İzmir'in özellikle Roman vatandaşların çoğunlukta yaşadığı Kemer, Tepecik ve Ege mahallelerinde düzenlenen şenliklerde de Hıdırellez büyük coşkuyla kutlandı. Roman vatandaşların kültürel kıyafetlerle katıldığı gecede, şarkılar eşliğinde oyunlar oynandı. Şenliklerde vatandaşlar yakılan ateşlerin üzerinden atladı. Bereket, bolluk, sağlık ve mutluluğun sembolü olan Hıdırellez kutlamalarında dilek balonları havalandırıldı.

Marmaris sahilinde binlerce kişi Hıdırellez'i kutladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, aralarında yabancı uyruklu yerleşik yaşayanlarında bulunduğu binlerce kişi 11 kilometre boyunca uzanan sahilde Hıdırellezi kutladı.



Aralarında yerleşik yaşayan yabancılarında bulunduğu binlerce Marmarisli bugün saat 20.30'da Hıdırellez’i kutlamak için sahile akın etti. Kent merkezinden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar dilek tutanlarla doldu. Kadınlar, çocuklar ve gençler deniz kenarından 41 tane taşı dua ve dileklerle toplayarak poşetlere koydu. Plajda yakılan ateşin üzerinden vatandaşlar üçer kez atlayarak dilek tuttu. Toplanan taşlar bir süre sonra dualarla denize atıldı. Bazı aileler yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerle piknik yaptı. Eşsiz deniz manzarası eşliğinde Hıdırellezi kutlayanlar şarkılarla eğlendi. Ebeveynler eğlenirken çocuklarda kumlarda oyunlar oynadı, denize taş attı.



Melahat Demirci, "30 yıldır Hıdrellezi kutlarım. Yaradan, ülkemize ve milletimize huzur versin" dedi.

Hatay’da mum yakıp, dilek dilendi

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corch Kilisesi'nde Hıdırellez'i kutlayan Hristiyanlar ve Müslümanlar mum yakıp, dilek tuttu.



İskenderun Aziz Corch Kilisesi, bu yıl da Hıdırellez'i kutlamak isteyen kadın ve çocuklarla dolup taştı. Çocuklar, genç erkek ve kızlar, yaşlılar farklı inanışlardan olsalar da kilisede birlikte dua edip mum yaktı. Zeytin dallarının kilisenin duvarına sürüldüğü, dileklerin kağıtlara yazıldığı Aziz Corch Kilisesi'nde kimileri sağlık, kimileri ev, araba, sevgili, evlilik, üniversite sınavında başarılı olabilme dileklerinde bulundu. Kilise bahçesine de 'Dualarınız ve tüm dilekleriniz kabul olsun Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı' pankartı asıldı.

Kazdağları'nda 7 asırlık Hıdırellez geleneği sürüyor

Balıkesir'de, Kazdağları eteklerinde bulunan kırsal mahallelerde 7 asırdır devam eden Hıdırellez etkinlikleri kapsamında dilekler kağıtlara yazılıp, gül dallarına asıldı. Kırsal Hacıaslanlar Mahallesi Muhtarı Ali Tuzlu, toplumun birliği için Hıdırellez'in önemli olduğunu belirterek, örf ve adetlerini sürdüreceklerini söyledi.



Edremit ilçesindeki Kazdağları'nın eteklerinde bulunan kırsal mahallelerde 7 asırlık Hıdırellez geleneği devam ediyor. İl ve ilçe merkezinde deniz, göl ve çay kenarlarında dilek tutularak Hıdırellez geleneği yaşatılırken, kırsal mahallelerde ise şenlik havasında kutlama yapılıyor. Kırsal mahallelerde renkli görüntülere sahne olan kutlamada, bazı kişiler iyi bir iş sahibi olmak ve para kazanmak için resimler çizerek, gül dalına astı. Kendilerine hayırlı bir kısmet arzusunda olanlar da evlerinin bahçesinde gül ağaçlarının dalına yüzüklerini astı.



Edremit’e bağlı kırsal Hacıaslanlar Mahalle Muhtarı Ali Tuzlu (68), Hıdırellez geleneklerinin kendileri için vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Hıdırellez bizleri bir arada tutan günlerden biridir. Etkinliklere herkes katılır, burada barışlar olur. Gençler bir araya gelir. Oyunlar oynanır, yemekler yenir. Küsler barışır. İlk aşklar burada başlardı, sevenler birbirine açılırdı. Damlardaki hayvanların yuları çözülür o gün serbest bırakılır. Evlerin kapıları ardına kadar açılır ve herkes istediği çiçeklerle kapılarını süsler" dedi.

Ahırkapı'da şenlikler

Ahırkapı'da gerçekleştirilen etkinliklerde, rengarenk kıyafetleri ve başlarına taktıkları çiçeklerle dikkat çeken vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde doyasıya eğlendi.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren etkinliklere katılanlar, yakılan ateşlerin üzerinden atlayıp dilek tuttu.

Manisa'daki etkinliklere çok sayıda vatandaş katıldı

Şehitler Mahallesi'nde gerçekleştirilen Hıdırellez Şenliklerinde Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, geleneksel Hıdırellez ateşinin üzerinden atladı. Başkan Kayda, mahalle sakinleri ile birlikte şenlik alanında oynadı.

Hıdırellez şenliğinde mahalle sakinlerine seslenen Başkan Kayda,' Böyle anlamlı bir gecede bu sene 4.'sünü kutladığımız bu şenlikte yine beraberiz. Hıdırellez'in baharın müjdecisi olduğunu ve Hıdırellez'le birlikte baharın geldiğini hepimiz iyi biliyoruz. Bugün burada sizlerle birlikte eğlenmeye geldik, gecemiz hayırlı olsun. Roman Derneğimizin düzenlediği böyle bir anlamlı gecede birlikte olmak güzel bir duygu. Sizleri seviyoruz hepinize iyi akşamlar ve iyi eğlenceler diliyorum' dedi.

Şehitler Mahallesinde yapılan etkinliğe, Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mehmet Akın, Romanlar Derneği Başkanı Ramazan Uğurçay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

