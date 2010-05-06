Hıdırellez kutlamaları başladı

T24-

''Ahırkapı Hıdırellez Şenlikleri''nin 11'incisi, bu yıl da geçen yılki gibi Ahırkapı Parkı'nda gerçekleştirildi.

Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl bazı yeniliklerin dikkati çektiği şenlikte, öğle saatlerinden itibaren Sultanahmet Meydanı'nda farklı noktalarda çalmaya başlayan Roman müzik grupları, akşam şenlik alanına doğru yürüdü.

Yiyecek-içecekler şenlik meydanına kurulan ''Hocapaşa'', ''İstanbul Gurme'', ''Sultanahmet Lezzetleri'' ve ''Ahırkapı'' gibi sokakların yanı sıra ''Hıdrellez Meydanı'' ve ''İstanbul Lezzetleri'' olarak adlandırılan lezzet merkezlerinde satıldı.

Bu yıl ana konser alanının yanı sıra ikinci bir sahne daha kurulan meydan ve diğer alanlarda, Buzuki Orhan, Lüleburgazlı Küçük Hasan, Tamer Kum ve Trakya Ateşi, Göksenin İleri ve İstanbul Şarkıları Grubu, Koçani Orkestrası, Makedon Folk Orkestrası, Trakya All Stars, Zilli Perküsyon Topluluğu, Ahırkapı Roman Orkestrası, Pire Mehmet ve Roman Orkestrası, Babaeski Roman Orkestrası, Kolektif İstanbul ve Semaver Kumpanya Tiyatro Topluluğu ile Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden Roman grupları sahne aldı.

Öte yandan, dileklerin bir kağıda yazılarak asıldığı ''Dilek Ağacı'' da vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Roman vatandaşların yanı sıra diğer katılımcıların da renkli kıyafetleri ve danslarıyla eşlik ettiği etkinliğe, turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Şenlik, gece geç saatlere kadar devam edecek.



ROMANLAR "KAKAVA"YI KUTLUYOR

Kırklareli'nde yaşayan Romanlar, ''Kakava'' diye adlandırdıkları Hıdırellez'i kutlamaya başladı. Romanlar, havanın kararmasıyla, yaşadıkları bölgelerdeki yeşil alanlara giderek eğleniyor.

Birçok Roman vatandaş çamlıkta bir araya gelerek ateş yaktı.

Hamza Baba Türbesi'nde dilek dileyen Romanlar, ateşin üzerinden atlayıp 41 taş ile çeşitli otları su içinde bekleterek sabahın erken saatlerinde yıkanacak.

Romanların başı olarak bilinen Kırklareli'nin en eski ayakkabı boyacısı Ayhan Gülhane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Roman bayramı olan Hıdırellez'i birlikte kutladıklarını söyledi. Gülhane, ''Ateş yakarız, ot toplarız, dal toplar kapılarımıza asarız. Bunları yaptığımızda uğur gelir, zengin oluruz'' dedi.

VATANDAŞLAR, SAİNT GEORGE KİLİSESİ'NDE DUA EDİP MUM YAKTI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Hıdırellez dolayısıyla Saint George Kilisesi'ne giden vatandaşlar dua edip mum yaktı.

İskenderun'da yaşayan Hıristiyan vatandaşlar, sağlık, bereket, bolluk, şans, kısmet gibi dileklerin gerçekleşeceği, uğursuzlukların sona ereceği gün olduğuna inanılan Hıdırellez dolayısıyla kentteki Saint George Kilise'ne gitti.

Vatandaşlar, kilisede dua edip mum yaktı.

Aralarında Müslümanların da bulunduğu vatandaşlar, dilek kağıtlarına dileklerini yazdı. Dilek kağıtları, kilisede çeşitli objelere sürülerek, ayrılan özel bölüme bırakıldı. Dilek kağıtlarını özel bölüme bırakmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu, bazı vatandaşların dilek taşına para yapıştırmaya çalıştığı gözlendi.

Hıdırellez, Eskişehir'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara katılan çok sayıda vatandaş sokak aralarında, açık alanlarda ateş yaktı. Eğlenceler düzenledi.

Çevre güvenliğini tehdit ettiği belirlenen ateşler, polis ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kentte, kutlama nedeniyle açık alanlarda ateş yakan vatandaşlar, alevlerin üzerinden atladı, halay çekti.

İzmir'deki kutlamalar da Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirildi. Kutlamalarda, ''Tepecik Senfoni Orkestrası'' konser verdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de kutlamalarda vatandaşlara ustalar tarafından hazırlanan pişmaniye ikram edildi. Vatandaşlar ise ateşin üzerinden atlayıp halay çekerek eğlendi. (aa)