T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hıdırellez, Beylikdüzü'nde coşkuyla kutlandı 

İSTANBUL, (DHA) - Baharın müjdecisi Hıdırellez, Beylikdüzü'nde coşkuyla kutlandı

06 Mayıs 2018 13:20

İSTANBUL, (DHA) - Baharın müjdecisi Hıdırellez, Beylikdüzü\'nde coşkuyla kutlandı. Kutlama etkinliklerinde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, \"Çok keyifli geleneksel Türk tavrını koruyan bir anlayışla Hıdırellezi kutluyoruz\" dedi. 
Beylikdüzü Gürpınar İlçesi\'nde ilk olarak park açılışı yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ardından baharın müjdecisi Hıdırellez kutlamalarının startını verdi. 

İMAMOĞLU, VATANDAŞLARLA BİRLİKTE HALAY ÇEKTİ
Beylikdüzü Belediyesi Hıdırellez’i, iki etkinlikle ilçe halkının yoğun katılımıyla kutladı. İlk olarak Gürpınar Atatürk Parkı’nın açılışını yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ardından  programın yapılacağı alana davul zurna eşliğinde vatandaşlarla birlikte yürüdü. Başkan İmamoğlu, yol üzerinde evlere uğrayarak Gürpınar ilçesinde gelenek hale gelmiş her evden börek alma kültürünü de yerine getirdi. 4 eve uğrayan Ekrem İmamoğlu her evden elinde börekle çıktığında vatandaş alkışlarla eşlik etti. Davul zurna eşliğinde börekleri aldıktan sonra vatandaşlarla oyun havası oynayan ve halay çeken Başkan İmamoğlu, ardından Hıdırellez şenliklerinin gerçekleşeceği alana geldi. 

“90 YIL ÖNCE BALKANLARDAN GELEN SOYDAŞLARIMIZIN TAM YERİNDE KUTLAMA YAPIYORUZ\"
Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Ekrem İmamoğlu, Hıdırellez kutlamasını Gürpınar\'da geleneksel hale getirdiklerini söyleyerek, “Tarihi çınar ve çeşmenin altında buraya 90 yıl önce Balkanlardan gelen soydaşlarımızın tam yerinde kutlama yapıyoruz. Bayram gibi baharın müjdecisi buluşma yerimiz burası. 3 yıldır da geleneksel hale geldi. Birazdan da eğlence başlayacak. Ateşin üzerinden atlanacak. Çok keyifli geleneksel Türk tavrını koruyan bir anlayışla Hıdırellezi kutluyoruz. Burada Gürpınar\'ın eski adıyla Anarşa\'da kutlamalarımız en eğlenceli haliyle başlayacak\" açıklamalarında bulundu.

Etkinliğe vatandaşların yoğun ilgisi olduğu gözlendi. Burada Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kutlamaların son anına kadar alanda kalırken, vatandaşların dertlerini dinledi ve semt halkıyla dertleşti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, organizasyonun son bölümünde ise Hıdırellez Şenlikleri’nde geleneksel olarak yakılan ateşin üzerinden atladı.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABaharınHıdırellez BeylikdüzüKutlamaBeylikdüzü Belediye Başkanı EkremTürkHıdırelleziGürpınarHıdırellezVATANDAŞLARLA BİRLİKTE HALAYBelediyesi HıdırelleziGürpınar Atatürk ParkınınBaşkanEkremDavul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24