Hideo Kojima: Herkesin oynamak isteyeceği büyük bir oyun geliştiriyoruz

Oyun dünyasının bilindik isimlerinden biri olan Hideo Kojima, “herkesin oynamak isteyeceği bir AAA oyun geliştirdiğini” açıkladı.

Kojima, son olarak Death Stranding oyunuyla adından söz ettirmişti. Hikâyeyi sunma şekliyle bazı oyuncular tarafından eleştirilen Kojima, yakın zamanda katıldığı bir podcastte oyuncuların dikkatini üstüne çeken açıklamalarda bulundu.

Hideo Kojima’nın bir sonraki büyük oyunu üzerinde çalıştığı iddiaları son zamanlarda ortada dolaşırken Kojima, bu iddialarla ilgili bir açıklamada bulundu. NHK Radio’nun Wonderful World of Game Music podcastine katılan Kojima, şu anda üzerinde çalıştığı ‘projelerden’ birinin “Herkesin oynamak isteyeceği büyük bir AAA (dev prodüksiyonlu) oyun” olduğunu açıkladı.

Webtekno’nun haberine göre, Kojima, üzerinde çalıştığı yeni büyük projesi hakkında bundan başka detay paylaşmazken oyunun ne olabileceği hakkında bazı iddialar halihazırda dolaşımda bulunuyor. Buna göre Kojima’nın stüdyosu Kojima Productions'ın yeni yapımı, Microsoft’un yayımcısı olacağı bir oyun olacak. Fakat bu konuda henüz bir resmi açıklama ya da ufak da olsa bir ipucu bulunmuyor.