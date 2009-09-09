Hiddink'in gözü Premier Lig'de

Brezilyalı teknik direktör Luiz Felipe Scolari'nin Şubat ayında işine son verilmesi üzerine, Rusya Milli Takımı'ndaki görevinin yanı sıra 4 ay Chelsea'yi de çalıştıran Hiddink, İngiltere'den The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, yeniden bir İngiltere takımını çalıştırmak istediğini söyledi.

Bir zamanlar Fenerbahçe'yi de çalıştıran 62 yaşındaki teknik adam, 2010 Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine kısa bir süre ara vermek, daha sonra da bir İngiliz takımının başına geçmek istediğini ifade etti.

İngiltere'deki günlerini çok özlediğini dile getiren Hiddink, “İngiltere'de olmaktan ve oranın atmosferini teneffüs etmekten memnundum. Özlüyor muyum, tabii ki çok özlüyorum” dedi.