Hiddink zamanı gelince istifa etti

Hollandalı teknik adam, tarihinin en parlak dönemini yaşattığı Rusya 1. Futbol Ligi takımlarından Anzhi Mahaçkala takımındaki görevinden istifa etti.



Anzhi Mahaçkala takımının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hiddink'in görevinden istifa ettiği ve kulüp yönetiminin de Hollandalı teknik adamın istifasını onayladığı belirtildi.

Sitede yer alan açıklamasında, istifa kararı almasının kolay olmadığını belirterek, takımdaki görevinin, "takımın kendisi olmadan da gelişim göstereceği dönemde biteceğini söylediğini" hatırlatan Hiddink, o zamanın geldiğini ve Anzhi takımının büyük bir geleceğe sahip olacağına inandığını belirtti.

Rusya Milli Takımının eski antrenörü Guus Hiddink, 2012 yılında Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinden Dağıstan'ın Anzhi Mahaçkala takımının teknik direktörlüğü görevine başladı.

Hiddink yönetiminde tarihinin en parlak dönemini yaşayan Anzhi takımı, Rusya 1. Futbol Ligi'ni 3. sırada bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. turda Newcastle United takımına 0-0'ın rovanşında ingiltere'de son dakika yediği gol sonucunda 1-0 yenildi.

Kadrosunda Kamerunlu golcü Samuel Eto'o'yu da bulunduran Anzhi Mahaçkala, Rusya Kupası'nda finale yükselmiş ancak ligi şampiyon bitiren CSKA Moskova'ya yenilmişti.

Kariyerinde ülkesinin PSV Eindhoven, İspanya'nın Real Madrid ve Valencia, İngiltere'nin Chelsea teknik direktörlükleri olan Hollandalı teknik adam, 1990-1991'de Fenerbahçe, 2010-2011'de ise Türkiye A Milli Takımı'nın teknik patronluğunu yapmıştı. Geçen ay Anzhi Mahaçkale takımının Guus Hiddink ile sözleşmesini bir yıl daha uzattığı açıklanmıştı.