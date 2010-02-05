Hiddink Rusya ile devam

T24 - Türkiye'nin başına geçeceği iddia edilen Guus Hiddink, yeni Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Fursenko ile yaptığı görüşmede anlaşma sağladı.



Türk Milli Takımı'yla da adı geçen ve birçok Avrupa kulübünün de peşinde olduğu Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, haziran ayına kadar Rus Milli Takımı'yla çalışacağını, sonraki durumun ise o dönemde belli olacağını söyledi.



Yeni seçilen Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Sergey Fursenko ve Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, öğle yemeğinde bir araya geldi.



Görüşme samimi bir havada gerçekleşirken görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.



Daha sonra futbol federasyonu binasına geçen ikili görüşmesine burada devam etti. Fursenko ve Hiddink, Futbol Federasyonu binası çıkışında sonucu merakla bekleyen gazetecilerin sorularını cevapladı. Fursenko, Hiddink'in yaza kadar anlaşması olduğunu ve o tarihe kadar takımda devam edeceğini söylerken, Guus Hiddink ise, anlaşmasının 2010 yılının haziran ayına kadar geçerli olduğunu ve bu süreye kadar takımda çalışmaya devam edeceğini, ondan sonraki durumun ise yazın belli olacağını belirtti.



Bu arada Rusya Futbol Federasyonu internet sitesinde görüşme ile ilgili olarak kısa bir bilgi notu yayınladı. Görüşmede halen geçerli olan anlaşma üzerinde durulduğu belirtilirken ayrıntı verilmedi.