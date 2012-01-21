-Hidayet'ten yoksun Magic, Lakers'ı 92-80 yendi ANKARA (A.A) - 21.01.2012 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 11 karşılaşmayla devam edildi. Amway Center'da Los Angeles Lakers'ı konuk eden Orlando Magic, Türk basketbolcusu Hidayet Türkoğlu'nun sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta rakibini 92-80 yendi. Magic'te Dwight Howard 21 sayı 23 ribaunt ile galibiyetin mimarı olurken, Jameer Nelson 17, JJ Redick 15, Ryan Anderson 13 sayıyla oynadı. Magic, bu sonuçla 15 maçta 11'inci galibiyetini almış oldu. Lakers'da ise karşılaşmayı Kobe Bryant 30 sayı 8 asist, Pau Gasol 13 sayı 10 ribaunt ile tamamladı. -Cavaliers: 75 - Bulls: 114- Gecenin bir diğer maçında Cleveland Cavaliers ile Chicago Bulls karşılaştı. Quicken Loans Arena'da oynanan maçta konuk ekip Bulls, rakibini 114-75 yendi ve 17 maçta 14'üncü galibiyetini aldı. Bulls'da 21 sayı kaydeden Luol Deng takımının en skorer ismi olurken, Carlos Boozer 19 sayı 14 ribaunt, Cj Watson Watson 15 sayı ve 7 asist ile oynadı. Ömer Aşık ise karşılaşmayı 4 sayı, 7 asist ile tamamladı. Bu sonuçla 14 maçta 8'inci mağlubiyetini alan Cavaliers'de ise Anderson Varejao 14 sayı, Kyrie Irwing 13 sayı ile oynadı. Gecenin diğer maçlarında şu sonuçlar alındı: Toronto Raptors: 84 - Portland Trail Blazers: 94 Philadelphia 76ers: 90 - Atlanta Hawks: 76 Washington Wizards: 104 - Denver Nuggets: 108 Boston Celtics: 71 - Phoenix Suns: 79 New York Knicks: 86 - Milwaukee Bucks:100 Detroit Pistons: 81 - Memphis Grizzlies: 98 San Antonio Spurs: 86 - Sacramento Kings: 88 Los Angeles Clippers: 98 - Minnesota Timberwolves: 101 Golden State Warriors: 91 - Indiana Pacers: 94