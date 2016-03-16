Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski milli basketbolcu ve TBF Üst Yöneticisi Hidayet Türkoğlu'nu Başdanışmanlığı'na atadı. Eski NBA yıldızı Hidayet Türkoğlu'nun 60 bin TL maaşla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olması sosyal medyada haftanın en çok tartışılan konularından biri olmuştu.

Radikal’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski milli basketbolcu ve Türkiye basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Hidayet Türkoğlu'nu Başdanışmanlığına atadı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yerine getirecek.

Hidayet Türkoğlu kimdir?

15 yıl NBA'de forma giyen Türkoğlu, Efes Pilsen A takımında 5 yıl oynadıktan sonra 2000'de NBA'e gitti. Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Orlando Magic, Toronto Raptors, Phoenix Suns ve Los Angeles Clippers takımlarında forma giyen Türkoğlu, A Milli Takım ile 2001'deAvrupa, 2010'da ise dünya ikincilikleri yaşadı.