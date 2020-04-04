Hidayet Türkoğlu: Çalıştığımız birkaç senaryo var, bunları kulüplerimizle paylaşacağız

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen basketbol liglerinin durumuyla ilgili, "Çalıştığımız birkaç senaryo var. Bunları kulüplerimizle de paylaşacağız ve geri dönüş alacağız. En sağlıklı kararı vereceğimize kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

TRT Spor'un yayınına bağlanarak açıklamalarda bulunan Türkoğlu, çok tuhaf bir süreçten geçtiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın cevabını bulamadığı süreci biz de yakından takip ediyoruz. Sayın Bakanımız ile görüşmemizde kendisine de durumlar anlattık. Bazı şeyler sadece bizlerle bağlantılı değil. Önemli olan bir an önce herkesin sağlığına kavuşması. Federasyon olarak bütün çalışmaları yapıyoruz. Çalıştığımız birkaç senaryo var. Bunları kulüplerimizle de paylaşacağız ve geri dönüş alacağız. En sağlıklı kararı vereceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Kolay bir süreç olmayacak. Ne kadar devam edeceğini de kimse bilmiyor."

Türkoğlu, alacakları kararlarla ilgili anlayış beklediklerini de dile getirerek, "Bu süreçte maalesef her yapacağımız olayda, değişiklikte herkesin mutlu olamayacağı durumlarla da karşı karşıya olabiliriz. İnşallah, insanlarımız, kulüplerimiz, camialarımız bu süreçte anlayışlı olur. Çoğu kararları da onlarla alacağız. İnşallah, bu süreci onlarla birlikte zararsız şekilde atlatırız." ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak bu süreçte evden çalıştıklarını aktaran Türkoğlu, yetkili makamların tavsiyelerinin titizlikle yerine getirilmesi gerektiğini de vurguladı.