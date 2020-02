Hidayet Türkoğlu: "Abdi İpekçi'nin yerine yapacağımız tesis, 7/24 yaşayacak"

\"Gurur duyduğumuz bir jenerasyon var\"

\"Sayın Bakanlarımızla birlikte basketbolumuzun gelişimi anlamında çok büyük adımlar attığımızı düşünüyoruz\"

\"Genç oyunculara şans veren bir yönetimiz\"

\"Kulüplerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz\"

\"İsmet Badem bize hep ağabeylik yapan bir insandı\"

İSTANBUL (DHA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu takımların maddi durumlardan ötürü ligden çekilmeleriyle ilgili olarak, \"Tabii ki bu tip durumlarla karşılaşmak bizi gerçekten üzüyor. Gerek devletimiz gerek federasyon, kulüplerimizi belirli bir noktaya kadar destekledi ve desteklemeye devam ediyor. Sezon başında ya da içerisinde plansız olarak atılan adımlar sonucunda maalesef ki böyle durumlarla karşılaşıyoruz\" dedi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TRT Spor\'da yayınlanan Ajans Saati programında gündeme ve federasyonun projelerine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Türkoğlu, Yasin Dallı\'nın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, Anadolu Ajansı Spor Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan ve İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl\'ün gündeme ve TBF\'nin hayata geçirdiği önemli projelere dair sorularına yanıt verdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nın geçmişten bugüne her zaman büyük organizasyonlarda bulunmayı hak eden bir ekip olduğunu ve gelecek yıl Çin\'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası\'nın elemelerine başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde iyi bir başlangıç yapıldığını belirten Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Grubumuzda dört galibiyetle bir üst tura geçtik. Bu bizi biraz daha avantajlı bir konuma getirdi. Bu turda grubumuzda Slovenya, Karadağ ve İspanya var. 14 Eylül Cuma günü Ankara\'da Karadağ ile oynayacağız. 17 Eylül\'de de Slovenya ile deplasmanda karşılaşacağız. Bu iki maçı aldığımız takdirde Dünya Şampiyonası\'na gitme hedefimize çok yaklaşmış olacağız. Ama sporun kazanmak kadar kaybetmek olduğunu ve son saniyeye kadar rehavete kesinlikle izin vermediğinin de farkındayız. Şu ana kadar bütün ekip bu işe dört elle sarıldı. İnanıyorum ki hep birlikte Çin\'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası\'nda olacağız.\"

\"GURUR DUYDUĞUMUZ BİR JENERASYON VAR\"

22-30 Eylül tarihlerinde İspanya\'nın Tenerife kentinde düzenlenecek FIBA Dünya Şampiyonası\'na hazırlanan A Milli Kadın Takımı\'nın son durumuna da değinen Türkoğlu, \"Kadın milli takımımız şu ana kadarki hazırlık döneminde iyi bir grafik sergiledi. İnanıyorum ki 22 Eylül\'de bizi gururla temsil edecek bir hale geleceklerdir. Kadın milli takımımızda gurur duyduğumuz bir jenerasyon var. İki defa Olimpiyatlara katıldılar. Avrupa şampiyonalarında madalyalar, Dünya Şampiyonası\'nda derece. İnşallah bu sene de iyi bir başarı elde ederlerse tekrar Olimpiyat hakkı kazanacaklardır\" dedi.

\"SAYIN BAKANLARIMIZLA BİRLİKTE BASKETBOLUMUZUN GELİŞİMİ ANLAMINDA ÇOK BÜYÜK ADIMLAR ATTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ\"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'nun imzaladığı üçlü protokol ile temelleri atılan Haydi Sahaya projesine de değinen Türkoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: \"Sayın Bakanlarımızla birlikte basketbolumuzun gelişimi anlamında çok büyük adımlar attığımızı düşünüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı\'na ait tüm ilkokul ve ortaokulun bahçelerinde, gerek federasyonumuzun bütçesinden gerekse sponsorlarımızla birlikte yarı ve tam sahalar yapacağız. Mevcut potaları da yenileyeceğiz. Bu isteğimizin öncelikli sebebi tabii ki çocuklarımıza bir şekilde sportif alan yaratabilmek ve onları spora teşvik edebilmek. Yapacağımız sahalarda çocuklarımızın bir kısmının basketbola merak duymasını, merak duymayanların bile en azından bir şekilde sporun içine girerek sağlıklı yetişmelerini hedefliyoruz. Proje kapsamında okullarımızdaki beden eğitimi ve sınıf öğretmenleriyle iş birliği yapma hedefimiz de var. Eğitim Kurumlarımız ile onlara basketbolu daha iyi öğretmek ve bu sayede onların da çocuklarımıza daha iyi öğretebilmelerini sağlayarak bir akım yaratmak istiyoruz. Böylece gelecekte basketbolu seven ve takip eden insanların sayısını artırmayı hedefliyoruz. İnşallah görev süremiz içerisinde tüm okullara saha yapma imkanımız olur ve böylece tüm gençlerimizi sporla bir araya getirebiliriz. Bu anlamda da gerek Milli Eğitim Bakanımıza gerekse Gençlik ve Spor Bakanımıza bu süreçte bizimle iş birliği yaptıkları için teşekkür ediyoruz.\"

\"GENÇ OYUNCULARA ŞANS VEREN BİR YÖNETİMİZ\"

A Milli Erkek Takımımızdaki jenerasyon değişim sürecine de değinen Türkoğlu, genç oyunculara duydukları güvene dair şu açıklamayı yaptı: \"Kolay bir süreç olmadığının hepimiz farkındayız. Ama sonuçta bu arkadaşlarımıza bir şekilde şans verilebileceğini düşünen ve onları destekleyen bir yönetimiz. Çünkü biz de gençliğimizde bu şansları iyi değerlendiren ve bir noktaya gelen insanlarız. Milli formayı gerçekten hak eden birçok genç arkadaşımız var. Formanın hakkını layıkıyla veriyorlar. Federasyon olarak bu arkadaşlarımızın liglerde de daha fazla süre almalarını sağlayacak değişiklikler yaptık. Bu arkadaşlarımız daha fazla oynadıkça, süre aldıkça geliştiklerini hepimiz yakından göreceğiz. İnşallah bu arkadaşlarımızın bir yıl öncesinden çok maç yapıyor olmaları ve kendilerini geliştirmeleri 2019\'daki Dünya Şampiyonası\'nda oynayacağımız maçlarda bizi biraz daha avantajlı duruma getirecektir.\"

\"KULÜPLERİMİZE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ\"

Ligden çekilen takımlar ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Hidayet Türkoğlu, \"Tabii ki bu tip durumlarla karşılaşmak bizi gerçekten üzüyor. Gerek devletimiz gerek federasyon, kulüplerimizi belirli bir noktaya kadar destekledi ve desteklemeye devam ediyor. Sezon başında ya da içerisinde plansız olarak atılan adımlar sonucunda maalesef ki böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Biz de bu süreçte her zaman federasyon olarak bu kulüplerimizi iş birliğine davet ediyoruz. Kısa vadeli, uzun vadeli planlarını görmek açısından onlara ulaşmaya, bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama belli bir noktadan sonra da bazı arkadaşlarımız buna yaklaşıyor, bazıları yaklaşmıyor. Nitekim sonunda da bazıları bundan zarar görüyor ve kulüplerini kapatmak zorunda kalıyor. Bunun neticesinde mağdur olan çok antrenörümüz ve sporcumuz oluyor. Biz bu tabloları mümkün olduğunca minimize etmeye çalışıyoruz. Bazı durumlar da bizim haberimiz dışında gelişiyor. Bazılarının kendi aralarında ortaklık yapıp, iş birliği yapıp kapatma ya da başka bir yere transfer etme durumu oluyor. Bu biraz daha hukuksal anlamda takip edilmesi gereken bir nokta. Ama biz genel anlamda şu ana kadar yapmış olduğumuz değişikliklerle iyi bir tablo çizdiğimizi düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

\"GENÇ OYUNCULARA REKABETE GİRME ŞANSI VERİLMELİ\"

Yabancı oyuncu sınırlaması antrenör kriterlerinin değiştirilerek yerli çalıştırıcıların daha fazla imkan bulmalarının sağlanması ile ilgili konuşan Türkoğlu, \"Ben iki taraflı düşünen bir insanım. Sadece milli takımımızı düşünen bir insan değilim. Eski bir sporcu olarak bu arkadaşlarımıza rekabete girme şansının tanınması gerektiğine inanan bir insanım. Bu anlamda böyle bir hamle yaptık. İnanıyorum ki bu arkadaşlarımız bu yıl içerisinde alacakları süreyle kendilerini göstermiş olacaklar. Önce kendi kulüplerine bir şekilde faydalı olmuş olacaklar, daha sonra da milli takıma davet ettiğimiz arkadaşlar o performans grafiğiyle de milli takımımıza faydalı olacaklar. Bu kararı bu iki tarafı da düşünerek verdik. Geçtiğimiz yönetim altı yabancıda ısrarcıydı ama biz yeni yönetim olarak beş yabancıyla devam edilmesi ve bu arkadaşlara şans verilmesi açısından böyle bir değişiklik yaptık. Bu, hem antrenörlerimizin hem de oyuncularımızın gelişmeleri için önemli bir fırsat. İnşallah bunu iyi değerlendirirler\" dedi.

\"BASKETBOL GENÇLER LİGİ\'NDEN ÇOK MUTLUYUZ\"

Geçen sezon ilk defa düzenlenen Basketbol Gençler Ligi\'nin bu sezon da düzenleneceğini dile getiren Türkoğlu, şunları söyledi: \"Basketbol Gençler Ligi, tüm masrafları TBF tarafından karşılanan bir organizasyon. Özellikle takımlarında şans bulamayan ama bugün ya da yarın oralarda olabilecek arkadaşlarımızı bir şekilde oraya hazırlamak için düzenlediğimiz, tıpkı Süper Lig gibi deplasmanlı bir lig. Bu ligde takımlarımızın gerçek anlamda kendi oyuncularını görme fırsatı var. Bizim de gerçek yetenekleri görme fırsatımız oluyor. O yüzden bu lig bizim için çok değerli. Ligdeki oyuncular da farklı şehirlerde farklı zamanlarda maç yapma tecrübesi kazandılar. İlk yılımızda iyi geri dönüşler aldık. Federasyon olarak çok mutlu olduk. Bu konuda bize destek veren tüm kulüplerimize ve kamuoyuna teşekkür ederiz. Bu sene bunu biraz daha genişletip İnşallah daha da geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz.\"

\"ABDİ İPEKÇİ\'NİN YERİNE YAPACAĞIMIZ TESİS, 7/24 YAŞAYAN BİR TESİS OLACAK\"

Abdi İpekçi Spor Salonu\'nun yerine inşa edilecek yeni tesis ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkoğlu, \"Benim kariyerimin Türkiye\'de geçen bölümünün tüm hikayesine Abdi İpekçi Spor Salonu ev sahipliği yapmıştır. Orayı yıkarken biz de çok üzüldük. Ama orası artık 40 yaşında bir salondu. Temeli 1979\'da atılmıştı. Artık Abdi İpekçi\'nin değişme vaktinin geldiğine inanan bir ekiptik. Orası için düşündüğümüz projeyi Sayın Cumhurbaşkanımız ile paylaştık. Kendisi çok beğendi ve bize yeşil ışık yaktı. Orası yaklaşık 78 bin metrekarelik bir arazi. Oraya yapmak istediğimiz salonun kapasitesi 10 bin olacak. Hem A seviyede hem alt yapılarda kadın ve erkek milli takımlarımızın kamp yapabileceği, aynı anda beş takımın kalabileceği, hem konaklayıp hem antrenman yapabileceği, içinde fizyoterapi salonundan fitness merkezine kadar, toplantı salonlarından video odalarına kadar aklınıza gelebilecek her şeyi barındıran bir salon olacak. Ayrıca hakem seminerleri gibi organizasyonlarımızın hepsi bir çatı altında toplanacak. Bu salon sadece sportif amaçla değil başka etkinlikler için de kullanılacak. Konser, iş toplantıları ya da mezuniyet gibi çok farklı organizasyonlara kiralanabilecek. Yeni bir perdeleme sistemi, ışıklandırma sistemi ve ses sistemiyle, her türlü organizasyon teknik altyapısını şimdiden planlamış durumdayız. Ayrıca bu salonun yanına 500-600 tribün kapasiteli beş tane daha salon yapmayı düşünüyoruz. Biz, yıl içerisinde İstanbul\'da 10 bine yakın alt yapı organizasyonu yapan bir federasyonuz. Tüm altyapı organizasyonlarını buraya çekmeyi düşünüyoruz\" diye konuştu.

Yeni salonun sadece maç günlerinde değil 7/24 yaşayan bir salon olacağını da kaydeden Türkoğlu, şöyle devam etti: \"Yurt dışından edindiğimiz tecrübelerle, biz burayı nasıl yaşayan bir yere çevirebiliriz diye düşündük. Gerek yeme içme salonlarımız, gerek ticari işletmelerimiz, gerek 140 odalı otelimizle, sadece maç öncesi ve sonrasında değil, maç olmayan günlerde de hem Zeytinburnu halkının hem de ulaşım kolaylığı sayesinde diğer bölge insanlarımızın da 7/24 yararlanmak isteyecekleri bir tesis inşa edeceğiz. Özellikle salonun içerisinde, çatıyla bir alt bölümde şu ana kadar yapılmamış bir basketbol müzesi yapmayı planlıyoruz. Emin Balcı\'nın başında olduğu projeyle hem bir kitap hazırlıyoruz, hem de geçmişten bugüne kadar basketboldaki başarılarımızın sergilendiği ve herkesin ziyaret edebileceği bir müze planlıyoruz.\"

\"E-ÖĞRENİM SİSTEMİNİ HAYATA GEÇİRDİK\"

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir mobil uygulama yaptıklarını kaydeden Türkoğlu, \"Artık insanlar hem basketbol haberlerini hem maç sonuçlarını TBF internet sitemizden ya da aplikasyonumuzdan yakından takip edebilirler. Biz hep mümkün olduğunca fazla insana ulaşıp basketbolsever sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu yüzden teknoloji konusunda da böyle bir adım attık. Antrenörler ve hakemlerimiz için internet üzerinden kendilerini geliştirebilecekleri E-Öğrenim sistemimizi de hayata geçirdik. Bu uygulamalara girdikçe hem eğitimlere katılmış olacaklar hem de basketbol haberlerini alabilecekler\" açıklamasında bulundu.

\"İSMET BADEM BİZE HEP AĞABEYLİK YAPAN BİR İNSANDI\"

Dün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden, Türk basketbolunun duayen ismi İsmet Badem\'in vefatından çok büyük bir üzüntü duyduğunu söyleyen Türkoğlu, \"Doğan Hakyemez Ağabey olsun, Battal Durusel Ağabey olsun, İsmet Badem Ağabey olsun; insan bu haberleri alınca çok üzülüyor. Bu insanlar hem sporculuk yıllarında hem de sporu bıraktıktan sonra basketbolun içerisinde kalan ve Türk sporuna uzun yıllar hizmet eden büyüklerimiz. Söyleyecek kelime bulamıyorsunuz. Bunlar bizim değerli büyüklerimiz, ağabeylerimiz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Hepsi çok iyi insanlardı. İsmet Ağabey bizim bütün milli takım organizasyonlarımızda bulunan ve bize hep ağabeylik yapan bir insandı. Daha geçen gün, Battal Ağabey\'in cenazesinde beraberlik. Çok neşeli, şakacı bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin\" diyerek sözlerini noktaladı.

FOTOĞRAFLI