Hidayet Karaca'dan tahliye kararıyla ilgili ilk açıklama

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın avukatı Abdullah Şen, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hidayet Karaca ile görüştü. Şen, Hidayet Karaca'nın tahliye kararı ile çok mutlu olduğunu söyledi.

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın avukatı Abdullah Şen, "Hidayet Bey'le görüştüm. Çok mutlu. Bu karar önemlidir. Gecikse bile dünyaya mesaj vermesi önemlidir. Hukun yerine gelmesi anlamında" dedi.

Şen şöyle devam etti:

"Bu zaten beklenen, doğal olması gereken bir süreç, burada sürpriz bir durum yok aslında. Kamuoyunca bilinen sebeplerce hukuk askıda mı dersiniz, yok mu dersiniz. Olmayan bir şeyin eksikliğini mi konuşursunuz bunlara girmiyorum uzun bir hikaye ama uzun bir mücadeleden sonra şuan orta Asliye ceza mahkemesi tarafından verilmiş bir karar var. Usulüne uygun ve manifesto niteliğinde. Herkesin hukuka uyarak gereğinin yapılmasını bekliyor Hidayet Bey. Selamları var"