Hidayet Karaca ve tutuklu polislere tahliye kararı hakkında siyasilerden kim, ne dedi?

22 Temmuz operasyonu kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan 62 polis ve Gülen cemaati yayınlarını kapsayan 14 Aralık operasyonunda tutuklanan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında 32. Asliye Ceza Mahkemesi tahliye kararı verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sulh Ceza Hâkimliği'nin devreye girerek tahliye kararının "geçersiz" olduğunu öne sürdü. Bu kararla "Türkiye'de ilk kez bir savcı yetkisi olmadığı halde mahkeme kararını tanımadı" yorumları yapıldı. Nöbetçi savcı da mahkemenin kararını reddetti. Karara çok sayıda siyasi de tepki gösterdi.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart "Tahliye kararını engelleyen Başsavcılık,Adalet Müfettişleri ve 10. Sulh Ceza Mahkemesi "suç üstüne suç" işliyor” yorumunda bulunurken, Bağımsız İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, "Siz bugün mahkeme kararlarını uygulatmadıysanız yarın seçim sonuçlarını dahi tanımazsınız! Gösterdiniz ki siz hileyi çok iyi bilirmişsiniz” ifadelerini kullandı.

Siyasilerin karara ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

CHP'li Atilla Kart: Suç üstüne suç işliyorlar

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, mahkemenin tahliye kararını uygulamayan başsavcılık, Adalet Müfettişleri ve Sulh Ceza Mahkemesi'nin suç işlediğini belirtti. Twitter üzerinden tahliye kararını değerlendiren Kart'ın mesajları şöyle:

"Tahliye kararını engelleyen Başsavcılık,Adalet Müfettişleri ve 10. Sulh Ceza Mahkemesi "suç üstüne suç" işliyor. Bu suçlar en üst düzeyde C.Başkanı, Hükümet ve Adalet Balanının "Kanunsuz emir ve talimatlarıyla" gerçekleştirilmektedir."

Meral Akşener: Türkiye'de abuk sabuk hukuk hataları oluyor

MHP aday tanıtım toplantısına katılmak üzere Erzincan'a gelen İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Meral Akşener, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve çoğu polisler hakkında dün gece çıkan tahliye kararı ve sonrasında yaşanan süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Erzincan'da basın mensupları ile düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelen Meral Akşener, şunları ifade etti: "Tahliye kararını hepimiz gibi ben de olumlu ve memnuniyetle karşıladım. Hukuki boyutu ayrı bir konu. Çünkü orada pek çok garabet olduğu iddiaları var ve gerçekten böyle Türkiye'de abuk sabuk hukuk hataları oluyor. Bu bir kenarda durmak üzere, tutukluluk niçindir? Tutukluluk, o zanlının kaçmasına yöneliktir. Uzun zamandır Türkiye'de böyle bir şey yaşanıyor. Kendi kendine gelip ifade veren, kendi kendine gelip hukukun karşısına çıkan emniyete gidip ben buradayım diyen her türlü insanın bu mahkemeler tarafından tutuklanıyor olmasının bir manası yok.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay: Mahkeme kararını engelleyen suç işler

İzmir Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Günay, Twitter üzerinden İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin tutuklu polislere yönelik tahliye kararını değerlendirdi. Günay, “Gazeteci Hidayet Karaca ve Yakup Saygılı'nın da aralarında bulunduğu emniyet mensuplarının tahliye kararı, önemli ve iyi bir haber! Mahkemenin verdiği tahliye kararının uygulanması engellenemez; bu uygulamayı savsaklayan yahut geciktiren herkes suç işlemiş olur!” ifadesini kullandı.

Hakan Şükür: Mahkeme kararını uygulatmayan, seçim sonuçlarını da tanımaz

Bağımsız İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, mahkemenin bir tutukluyu serbest bırakma kararını uygulatmamak için iktidarın tüm gücünü kullandığını savunurken, "Siz bugün mahkeme kararlarını uygulatmadıysanız yarın seçim sonuçlarını dahi tanımazsınız! Gösterdiniz ki siz hileyi çok iyi bilirmişsiniz" açıklamasında bulundu.