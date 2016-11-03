Hidayet Karaca ve Ekrem Dumanlı protestosuna katılan 13 kişiye 2 yıl sonra gözaltı kararı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Aralık 2014'te eski Zaman gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın gözaltına alınmasını protesto amacıyla düzenlenen eyleme katıldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı bulunan 13 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan yaptığı yazılı açıklamada, ‘FETÖ’ye yönelik olarak soruşturmanın yürütüldüğünü kaydetti.

“Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 16 Aralık 2014'te Adapazarı ilçesinin Şehit Hikmet Can Caddesi üzerinde toplanan yaklaşık bin 500 kişilik grubun, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Yayın Grubu'nun Başkanı Hidayet Karaca ile bazı televizyon dizilerinin senaristlerinin gözaltına alınmalarını protesto etmek amacıyla yapılan eyleme katılan veya destek veren 56 şahsın tespit edildiğini” belirten Ercan, şu ifadeleri kullandı:

"Tespit edilen bu şahıslar hakkında yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatları olduklarına dair yeni delillerin elde edilmesi üzerine ilgililer hakkında soruşturmaya başlanılmıştır. Soruşturmanın geldiği son aşamada 56 şüpheli arasında 20'sinin evvelinde FETÖ/PDY'ye üye olduklarından bahisle halen tutuklu durumunda bulunması üzerine soruşturma dosyamızda bulunan 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek başlatılan eş zamanlı operasyonda, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince 13 şüpheli gözaltına alınmış olup, hakkında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir."