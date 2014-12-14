Hidayet Karaca: Bu Türkiye’nin utanılacak manzarası olarak tarihe geçiyor

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Karaca yaptığı açıklamada, “Bizim için bu sürpriz mi, değil. Bu manzara Türkiye’ye yakışmıyor. Ve 21. yüzyıla gelmiş Türkiye’de bir medya grubuna bugün bu şekilde bir muamelede bulunuluyor. Bu Türkiye’ye yakışmadı. Bu Türkiye’nin utanılacak manzarası olarak tarihe geçiyor” dedi.

Karaca’nın avukatı ise, “İnsanlar taciz edilip, baskı altına alınıyor. Herhangi bir delil yok, gözaltı listesi sosyal medyadakiyle aynısı” ifadelerini kullandı.

Karaca şunları söyledi:

“Öncelikle günlerdir bizi yalnız bırakmayan bu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Birkaç gündür internette, sosyal medyada dolaşan bir tweetin ne kadar etkili olduğunu, devletin bunu yalanlayamadığını gördük. Bizim için bu sürpriz mi, değil. Bu manzara Türkiye’ye yakışmıyor. Ve 21. Yüzyıla gelmiş Türkiye’de bir medya grubuna bugün bu şekilde bir muamelede bulunuluyor. Bu Türkiye’ye yakışmadı. Bu Türkiye’nin utanılacak manzarası olarak tarihe geçiyor. Buradan da birazdan da hakkımızdaki iddialar nedir öğrenmek için emniyete gidecek. Herkes hakkını helal etsin, komşularımızdan da özür diliyoruz. Ama ne yapalım Türkiye bu. Söyleyecek tek şey, gidip göreceğiz, görüyorsunuz alnımız açık, dikiz, hiçbir endişemiz yok. Halk da bizimle olduktan sonra gerisi hikâye. Dualarınız eksik etmeyin, inşallah görüşürüz.

Samanyolu Yayın Grubu kurulduğu günden bu yana insanı merkeze koyan, faydalı, mazlumun, mağdurun ve demokrasinin yanında olan bir kuruluş. Biliyorsunuz demokrasilerde bazı bedeller ödenir. Ödenecekse ne yapabiliriz? Çalışma arkadaşlarımla birlikte 15 yılı aşkın bir sürede millet için neler yapılabilir diye çalıştık. Bundan sonra da bu kuruluş bu misyonu devam ettirecek.”

'Gözaltı listesi sosyal medyadakiyle aynısı'

Hidayet Karaca’nın avukatı şu açıklamaları yaptı:

“Bugün sabah itibariyle Vatan Emniyet Müdürlüğü’nden arkadaşlar geldi. Hidayet Bey’le birlikte 10 kişi hakkında davet var. Zaten birkaç gündür söylentiler vardı. Çelişkili ve muğlak ifadelerden böyle bir şeyin gerçekleşeceği biliniyordu. Dün de Sayın Başbakan’ın ağzından da öğrenmiş olduk. Operasyonlardan, soruşturmalardan savcılığın haberi yokken, devletten nokta atışlarla verilen emirlerle yapılıyor. Türkiye’nin riskli bir ülke olduğunu gösteriyor. Bu operasyonun amacı 3 gün kalan 17 Aralık’ı kapatmak. 17 Aralık söylentilerle birlikte 4 bakanın görevden alınmasına yol açan olayın adıdır. Bunun kapatılması gerçekleşemez.

Samanyolu şu an trilyonlarca borç yükü altında. Susturulmaya çalışıldı. Hapis, polis korkusuyla insanlar sindirilmek isteniyor. Son süreçte yapılan yargı paketleriyle İstiklal Mahkemeleri’ne benzer yapılar kuruldu. İnsanlar taciz edilip, baskı altına alınıyor. Herhangi bir delil yok, gözaltı listesi sosyal medyadakiyle aynısı.”