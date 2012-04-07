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Spor

Hidayet ameliyat masasına yatıyor

Hidayet Türkoğlu'nun, sakatlığı nedeniyle yüzünden ameliyat edileceği ve 3 hafta basketbol oynayamayacak

07 Nisan 2012 19:32

 

NBA'de Orlando forması giyen milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu'nun, New York Knicks maçında Carmelo Anthony ile çarpışmasının ardından ameliyat olmasına karar verildi
 
Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Orlando Magic'de forma giyen milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun, sakatlığı nedeniyle yüzünden ameliyat edileceği ve 3 hafta basketbol oynayamayacağı bildirildi. 
 
Orlando Magic Kulübü'nün açıklamasında, Magic'in önceki gün New York Knicks'e 96-80 yenildiği maçta rakip takımdan Carmelo Anthony ile çarpışarak sakatlanan Hidayet'in bugün ameliyat olmasının beklendiği belirtildi. 
 
Anthony ile çarpışmasının ardından maça dönemeyen Hidayet'in durumunun 3 hafta sonra yeniden ele alınacağı ve ''play-off''larda oynayıp oynamayacağının belirleneceği kaydedildi. Hidayet, bu sezon 52 maçta sahaya çıkarak, 10,7 sayı, 4,5 asist ve 3,8 ribaund ortalamasıyla oynadı
 

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