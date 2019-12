Osman Yağmurdereli'nin ölümünden sonra Yağmur Ajans'ın ilk projesi; 'Hicran Yarası' adlı dizinin tanıtımında İbrahim Tatlıses duygulandı. Yakın dostunun fotoğrafını pastada gören İbo, "Hicran Yarası mı, Osman yarası mı" dedi, ağladı.



Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü yapımcı Osman Yağmurdereli'nin ölümünden sonra 'Yağmur Ajans' imzalı ilk proje 'Hicran Yarası' adlı dizi oldu. Sabah'ın haberine göre; Osman Yağmurdereli'nin eşi Esin Yağmurdereli'nin yapımcılığını üstlendiği 'Hicran Yarası'nın tanıtımı Sarıyer'de yapıldı. Dizinin tanıtımına, Osman Yağmurdereli'nin yakın arkadaşları İbrahim Tatlıses, Nurseli İdiz ve Kamil Sönmez de katıldı.



Destek değil, görev



Tanıtımda, "Okuma provasından geldim. Maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaya hazırım" diye konuşan İbrahim Tatlıses, tek tek tüm ekibin elini sıktı ve dizi için şans diledi. Sıra pasta kesmeye gelince ise, Tatlıses'in boğazı düğümlendi. Üzerinde Yağmurdereli'nin resminin olduğu pastayı görünce çok duygulanan ünlü sanatçı, "Hicran Yarası mı Osman yarası mı?" diyerek gözyaşlarını tutamadı. Tanıtıma katılmayı destek değil, görev olarak gördüğünü söyleyen Tatlıses, şöyle konuştu: "30 senelik arkadaşımız için, canımız el verdiği sürece koşarız. Ben gitseydim o kalsaydı, o da aynı şeyi yapardı..." Tanıtımda Esin Yağmurdereli de bir konuşma yaptı. "Osman'ın bıraktığı bayrağı ben devraldım" diyen Yağmurdereli, 'Hicran Yarası'nın çalışmalarına eşinin sağlığında başlandığını anlattı: "Onun kadar olamayız, çünkü o çok tecrübeliydi ama ben de onun yanında çok şey öğrendim. Onun bıraktığı bayrağı ben devraldım, dalgalandırmaya devam edeceğim..."



Osman çok dürüsttü



Yağmurdereli, eşinin ölümünden sonra kendisine kalan 2 milyon TL'lik borçlar hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi: "Her insanın borcu vardır. Ben hepsini hallediyorum, her şey yolunda. Her gidenin arkasından konuşuluyor ama ben Osman'ın arkasından konuşulmasına çok üzülüyorum. Çünkü Osman çok dürüst, eli açık bir insandı. Bir eliyle almış, diğer eliyle vermiştir." Tanıtıma katılan Kamil Sönmez ise, Esin Yağmurdereli'nin kendilerine emanet olduğunu ve sanatçı değil, aileden biri olarak orada bulunduğunu söyledi.