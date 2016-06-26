'Hicran ve Melek' filmi Kanada'daki Kadın Gözüyle Film Festivali'nden ödülle döndü

Yönetmen Esra Vesu Özçelik'in ilk uzun metrajlı filmi 'Hicran ve Melek', Kanada'nın Toronto kentinde yapılan '40'ıncı Kadın Gözüyle Film Festivali'nde 'En iyi yabancı film' ödülüne layık görüldü. Filmin müzikleri 20 Nisan'da yaşamını yitiren ünlü besteci-aranjör Atilla Özdemiroğlu'na ait.

Farklı kültürlerde büyümüş 2 çocukluk arkadaşının yıllar sonra kesişen yaşamlarını, toplumda kadın üzerindeki baskı ve şiddeti farklı bakış açısıyla beyaz perdeye aktaran filmin çekimleri İzmir, Seferihisar ve Çeşme'de yapıldı. 'Hicran ve Melek'de başrolleri ünlü oyuncu Didem Balçın ve Tilbe Taşlı oynadı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Engin Karataş’ın haberine göre, sinema eğitimini London Film Academy'de tamamlayan ve 2014 yılında İzmir'de kurduğu İzyapım Film Şirketi ile profesyonel olarak sektöre adım atan Esra Vesu Özçelik, ilk filmiyle ödül almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

'Hicran ve Melek'in Eylül ayında da İngiltere'de özel gösteriminin yapılacağını dile getiren Özçelik, şöyle dedi:

"Kadın hikayelerini önemsiyorum. Hicran ve Melek'te dostların yıllar sonra bir araya gelip birbirlerini ötekileştirmeden arkadaşlıklarını sürdürmesini konu aldım. Ülkemizde kadın üzerindeki baskılara dikkat çekmek istedim. Yeni filmim; 'Deep and Black'in hazırlıklarına da başladım. Bu projenin çekimlerini Londra'da yapacağız."

Atilla Özdemiroğlu’nun son projesi

'Hicran ve Melek', geçen 20 Nisan'da yaşamını yitiren ünlü besteci-aranjör Atilla Özdemiroğlu'nun son projesi olma özelliği de taşıyor. Türk sinemasında unutulmayacak birçok filmin müziğini yapan Özdemiroğlu, vefat etmeden önce 'Hicran ve Melek'in müziklerine de katkıda bulundu. Atilla Özdemiroğlu, filmin senarist ve yönetmeni Esra Vesu Özçelik'in sözlerini yazdığı Rüzgar şarkısının müziğini yaptı.

Hicran ve Melek Film Müziği / Atilla Özdemiroğlu;