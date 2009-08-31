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'Hıçkırık' dizi oluyor

Kerime Nadir'in unutulmaz eseri beyazperdeye aktarıldıktan sonra şimdi de TV dizisi olarak ekranlara gelecek.

31 Ağustos 2009 03:00

Bugüne kadar 3 kez beyazperdeye aktarılan, Hülya Koçyiğit ile Ediz Hun’a şöhret kapılarını açan Kerime Nadir’in unutulmaz eseri “Hıçkırık” dizi olarak ekrana gelecek.

Kerİme Nadir’in unutulmaz eseri ’Hıçkırık’ 3 kez beyazperdeye aktarıldıktan sonra şimdi de TV dizisi oluyor. Yapımcılığını Plato Film’in üstlendiği, yeni yayın döneminde ekrana gelecek olan dizide, 44 yıl önce Hülya Koçyiğit’in oynadığı ’Nalan’ karakterini Songül Öden canlandıracak.

Kartal Tibet’in yönettiği dizide İlhami rolü için ise Tamer Karadağlı ile anlaşıldı. Ediz Hun’un canlandırdığı Kenan karakterini oynayacak isim ise henüz bulunamadı. Bu rol için genç oyuncu Burak Özçivit ile görüşmeler sürüyor. Dizide Ediz Hun’a da rol verilmesi planlanıyor. Hun, filmin dizi versiyonunda yıllar önce canlandırdığı ’Kenan’ karakterinin babası olarak düşünülüyor.

İstanbul Adalar’da mekan arayışı sürerken, dizinin kitaba sadık kalınarak yazılacak olan senaryosu için Rüya İşçileri ile anlaşma sağlandı.

“Hıçkırık”da çocukluk aşkını unutamamasına rağmen doktoruyla evlenen, ölümcül bir hastalıkla mücadele eden bir kadının acı dolu yaşamını konu ediliyor.











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