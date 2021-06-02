"Hiçbir yere gitmiyoruz" demişti; Kaz Dağları'nda altın madeni açan Doğu Biga Madencilik'in Genel Müdürü Ahmet Şentürk görevine son verildi

Kaz Dağları'nda siyanürle altın madeni aramak için binlerce ağacı katleden Kanadalı şirket Alamos Gold şirketinin Türkiye’deki iştiraki Doğu Biga Madencilik’in Genel Müdürü Ahmet Şentürk’ün 31 Mayıs itibariyle görevine son verildi.

Kanadalı Alamos Gold’un 10 yıllık ruhsat süresi 2019 yılı Ekim ayında dolması üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı orman kullanım iznini iptal etmişti. Ruhsatın yenilenip yenilenmeyeceği tartışmaları sürerken Genel Müdür Şentürk, Hürriyet’e verdiği röportajında, "Kazdağları’ndan hiç bir yere gitmiyoruz, 60 yıllık ruhsat hakkımız var, Türkiye Cumhuriyeti’ne söz verdiğimiz gibi yerin altındaki madeni çıkaracağız" demişti.

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü yazısında Kirazlı'da altın madenciliği ruhsatı uzatılmayan Alamos Gold'un Hollanda'daki iştiraki üzerinden sahip olduğu Türkiye'deki şirketi Doğu Biga'nın genel müdürü, yönetim kurulu üyesi ve başkanvekili Ahmet Şentürk'ün bu görevlerinin sona erdiğini yazdı.

"Şentürk, geçen yıl kasım ayında, 2 yıllığına yönetim kurulu üyesi, bir yıllığına da başkanvekili olarak seçilmişti (Şentürk'ün tahkim kararı öncesinde, Kirazlı'yla ilgili bazı açıklamaları epeyce tartışılmıştı.) Bu koltukta sadece 6 ay kalabilen Şentürk'ü aradım. Görevinin neden bittiğini sordum" diyen Toker, "Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık" yanıtı aldığını aktardı.

Toker, son aylardaki tartışmaların bu ayrılı üzerindeki etkisi olup olmadığı yönündeki sorusuna Şentürk'ün, "Hayır, bu profesyonel bir karar" yanıtı verdiğini ifade etti.

Şentürk'ün, konuşmak istemediğini belirttiğini aktaran Tokeri, yerine Elgin Doğrul başkanvekili olarak getirildiği bilgisini aktardı.