'Hiçbir ülke Türkiye kadar Esed'i devirmek istemiyor'

İngiliz The Economist dergisi, hiçbir ülkenin Esed rejimini devirmek için Türkiye kadar çalışmadığını ileri sürdü.

“Ahlak ve stratejik menfaat arasında nasıl denge sağlanır?” başlığı altında Economist dergisi, konu Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed olunca bu sorunun Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun aklını kurcaladığını yazdı.

Dergi, 35 bin Suriyeli mülteciye kapıları açarak, Suriye Ulusal Konseyi’nin kurulmasına liderlik ederek, Özgür Suriye Ordusu’na sığınak sağlayarak, ve gizlice askeri müdahale için Amerika’da lobi faaliyetleri yürüterek, hiçbir ülkenin, Esed’i devirmek için Türkiye kadar çalışmadığının kanıtlandığını belirtti.

“Pek çok Türk, eski bir Osmanlı alanında masum insanların kanının dökülmesine seyirci kalınamayacağına inanıyor” diyen Economist “Peki Türkiye saldırmaya mı hazırlanıyor?” sorusuna şu cevabı verdi:

“[Türkiye’nin] tek başına savaşa gidebileceğine inanan kişi sayısı çok az. Kamuoyu araştırmaları çoğu Türkün savaşa karşı olduğunu ortaya koyuyor. Pek çok insan, şimdi 28. yılına giren PKK ile mücadele devam ederken başka bir yerde askeri maceraların düşünülmemesi gerektiğine inanıyor.”

BBC Türkçe