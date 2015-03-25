

Germanwings'in dün Fransız Alpleri'nde düşen Airbus tipi 4U 9525 sefer sayılı uçağında Haltern'deki Joseph-König Lisesi'nin 16 öğrencisi ve iki öğretmeni de bulunuyordu. 10'uncu sınıfa giden öğrenciler İspanyolca kursu kapsamında bir değişim programı nedeniyle İspanya'daydı.

Hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için Joseph-König Lisesi'nin önünde yüzlerce mum yakıldı, öğrenciler üzerinde "Neden?" ve "Dün ne kadar kalabalıktık, bugün ise yalnızız" yazılı pankartlar astı.

Okulda halihazırda 50 kişilik bir ekip psikolojik destek ve danışmanlık yapıyor.

Joseph-König Lisesi'nin müdürü Ulrich Wessel gelecekte öğrencilerinin değişim programıyla başka ülkelere gitmesi uygulamasına devam edip etmeyeceğini ise henüz bilmediğini söyledi. Wessel "Okulumuzda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" şeklinde konuştu.

Değişim programının partner okulunun bulunduğu Llinars del Valles kentinde yüzlerce kişi kurbanlar için düzenlenen bir anma törenine katıldı.

Yarın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki okullarda Germanwings uçağıyla irtibatın kesildiği saat olan 10:53'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.