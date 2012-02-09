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Yaşam

Hiçbir memelide ondaki özellik yok

Bilim insanları, devasa gözlere sahip Filipin Tarsier’inin, küçük cüssesinden beklenmeyecek...

09 Şubat 2012 02:00

T24 - Bilim insanları, devasa gözlere sahip Filipin Tarsier’inin, küçük cüssesinden beklenmeyecek kadar güçlü bir sese sahip olduğunu açıkladı.

Öyle ki, insan kulağının algılamayacağı kadar yüksek bir frekansta ses çıkaran Filipin Tarsier’inin kendisine özgür bir iletişim kanalı olduğunu söylemek bile mümkün. 

ABD’nin California Üniversitesi’nden Marissa Ramsier’in başında olduğu araştırma grubu, “cadı makigiller” olarak da bilinen küçük canlının, 20 kilohertz’in üzerinde ses çıkardığını ve bu frekanstaki sesleri algılayabildiğini tespit etti.

Bilim insanları, aralarında yarasa, balina, evcil kedilerin bulunduğu birkaç memeli türünün bu frekans aralığında ses çıkarabildiğini ancak bu konuda Filipin Tarsier’ine yaklaşamadıklarını belirtti.

Filipin Tarsier’i, bir tehdide karşı uyarıda veya cırcır böceği avına çıkmak için çağrıda bulunurken, 70 kHz civarında ses çıkartıyor ve 90 kHz’in üzerindeki sesleri algılayabiliyor. Biology Letters dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu frekans aralığı memeliler için ölçülen en yüksek rakamları ortaya koyuyor.

Güneydoğu Asya adalarında yaşanan Tarsier’in ağırlıkları genelde 160 gramı geçmiyor. Küçük ve sevimli oldukları için evcil hayvan olarak da beslenen bu canlıların bir ilginç özelliği de kuyruklarının vücutlarından neredeyse iki kat daha uzun olması.

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