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Dünya

'Hiçbir kadın bu gömlekli adamı reddedemez'

Hindistan'da Datta Phuge adlı bir kişi, kadınları etkilemek için 14 bin Sterlin'e mal olan altından gömlek diktirdi

06 Ocak 2013 11:40

Hindistan'da Datta Phuge (32) isimli bir kişi, kadınları etkileyebilmek için 24 ayar altından bir gömlek yaptırdı. Phuge, "Hiçbir kadın bu gömlekli adamı reddedemez" dedi.

Hindistan’ın Pimpri-Chinchwad kentinde yaşayan Phuge, kadınların dikkatini çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Borsa simsarı Phuge, kendisine 24 ayar altından bir gömlek diktirdi.

Yapımı iki haftada sürdüğü belirtilen gömleğin hazırlanmasında 15 kişi çalıştı.

3.2 kilo ağırlığındaki gömlek, 14 bin Sterlin'e mal oldu.

Gömlekten arta kalanlarla Phuge’ye kol düğmesi, kemer ve bileklik yapıldı.

 

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