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Kültür-Sanat

Hiçbir dalda ödüle aday gösterilmeyen The Weekend, Grammy'nin "yozlaşmış" olduğunu söyledi

26 Kasım 2020 12:47

T24 Dış Haberler

The Weeknd adıyla tanınan ABD'li sanatçı Abel Tesfaye, Grammy Ödülleri'ne hiçbir dalda aday gösterilmemesine tepki gösterdi. 

Twitter üzerinden tepkisini dile getiren sanatçı, Grammy'lerin "yozlaşmış" olduğunu ifade etti.

Kısa süre önce After Hours albümüyle birçok müzik listesinin tepesine oturan The Weekend'in 63. Grammy Ödülleri'nin en iddialı isimlerinden biri olması bekleniyordu. Yıldız isim beklentilerin aksine hiçbir ödüle aday gösterilmedi.

The Weekend sosyal medya paylaşımında, "Grammy Ödülleri yozlaşmış olmaya devam ediyor. Bana, hayranlarıma ve sektöre şeffaflık borcunuz var" yazdı.

TMZ'nin iddiasında göre The Weekend'in 31 Ocak'ta gerçekleşecek Grammy Ödül töreninden hemen bir hafta sonra Super Bowl LV devre arası şovunda sahne alıp alamayacağı sanatçı ile töreni düzenleyen Recoding Academy arasında tartışma konusu oldu. Akademinin The Weeknd'e ültimatom verdiği iddia edildi.

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