Hiçbir bilgisi yoktu, iOS yardımıyla nükleer fizik makalesi yazdı

Nükleer fizik konusunda hiçbir bilgisi olmayan profesörün, Apple'ın mobil işletim sistemi iOS'taki otomatik tamamlama özelliği ile yazdığı nükleer fizik makalesi, bilimsel konferansa dahil edildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Apple’ın iOS işletim sistemi, bilim dünyasında çok büyük bir tartışmanın öznesi olmak üzere. Yeni Zelanda’da bir üniversitede görevli Christoph Bartneck, hiç bilgi sahibi olmadığı nükleer fizik konusunda bir makale yazdı. Ancak makaleyi, iOS’un otomatik tamamlama özelliği ile tamamladı.

Christoph Bartneck’in anlattığına göre tamamen saçmalık olan makaleyi oluşturmak için atomik, nükleer, fizik, elektron gibi kelimeler yazdı ve iOS’un kendisine önerdiği cümlelere rastgele onay vererek makaleyi kısa sürede bitirdi.

Christoph Bartneck, eğlence olsun diye böyle bir şey yapmış fakat kabul edildiğini görünce şaşırmış.

Konferansa kabul edildi

Daha sonra sahte bir isimle bu makaleyi ABD’deki bir bilimsel komiteye gönderen Christoph Bartneck, kısa süre komiteden mesaj aldığında ise çok şaşırdı çünkü komite bilim insanını, makalesini sunması için nükleer fizik konusundaki çok önemli bir konferansa çağırıyordu.

Makalesini süslemek için çizimler de kullanan bilim insanı bu çizimleri internetten alıp çizimlere dair metinleri de Wikipedia’daki Nükleer Fizik maddesinin içinden rastgele seçti.

Bilim insanı ABD’deki konferansa katılmayacak ancak iOS’un otomatik tamamlama özelliğinin ciddi bir bilimsel kurumu kandıracak kadar başarılı olduğunu fark ettiğinin altını çiziyor.