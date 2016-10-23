T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Hiçbir bilgisi yoktu, iOS yardımıyla nükleer fizik makalesi yazdı

Christoph Bartneck, eğlence olsun diye böyle bir şey yapmış fakat kabul edildiğini görünce şaşırmış

23 Ekim 2016 23:28

Nükleer fizik konusunda hiçbir bilgisi olmayan profesörün, Apple'ın mobil işletim sistemi iOS'taki otomatik tamamlama özelliği ile yazdığı nükleer fizik makalesi, bilimsel konferansa dahil edildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Apple’ın iOS işletim sistemi, bilim dünyasında çok büyük bir tartışmanın öznesi olmak üzere. Yeni Zelanda’da bir üniversitede görevli Christoph Bartneck, hiç bilgi sahibi olmadığı nükleer fizik konusunda bir makale yazdı. Ancak makaleyi, iOS’un otomatik tamamlama özelliği ile tamamladı.

Christoph Bartneck’in anlattığına göre tamamen saçmalık olan makaleyi oluşturmak için atomik, nükleer, fizik, elektron gibi kelimeler yazdı ve iOS’un kendisine önerdiği cümlelere rastgele onay vererek makaleyi kısa sürede bitirdi.

Christoph Bartneck, eğlence olsun diye böyle bir şey yapmış fakat kabul edildiğini görünce şaşırmış.

Konferansa kabul edildi

Daha sonra sahte bir isimle bu makaleyi ABD’deki bir bilimsel komiteye gönderen Christoph Bartneck, kısa süre komiteden mesaj aldığında ise çok şaşırdı çünkü komite bilim insanını, makalesini sunması için nükleer fizik konusundaki çok önemli bir konferansa çağırıyordu.

Makalesini süslemek için çizimler de kullanan bilim insanı bu çizimleri internetten alıp çizimlere dair metinleri de Wikipedia’daki Nükleer Fizik maddesinin içinden rastgele seçti.

Bilim insanı ABD’deki konferansa katılmayacak ancak iOS’un otomatik tamamlama özelliğinin ciddi bir bilimsel kurumu kandıracak kadar başarılı olduğunu fark ettiğinin altını çiziyor.

ETİKETLER

AppleiOSmakale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24